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CALCIO SERIE B

Virtus Entella-Vicenza 6 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 3a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Virtus Entella-Vicenza

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Redazione

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Virtus EntellaVicenza apre il pomeriggio della 3ª giornata di Serie B: si gioca domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Sfida dal peso specifico importante: per la Virtus Entella è già uno scontro-svolta salvezza, per il Vicenza un test di consolidamento dopo l’altalena iniziale.

Le ultime partite giocate

La Virtus Entella cerca il primo punto stagionale dopo due scivoloni di misura; il Vicenza ha iniziato con un successo pirotecnico in casa ma è caduto pesantemente in trasferta. Due trend opposti per fiducia e solidità difensiva: liguri più equilibrati ma sterili, veneti più produttivi in avanti ma con qualche crepa dietro.

Dettaglio risultati:

  • Virtus Entella

SüdtirolVirtus Entella 1-0; Virtus EntellaCesena 1-2

  • Vicenza

VicenzaCatanzaro 3-2; AvellinoVicenza 3-0

Arbitro

Designazione per Bonacina in Virtus EntellaVicenza. Squadra arbitrale completata dagli assistenti Barone e Colaianni, IV uomo Dasso, al VAR Rutella con Di Paolo all’AVAR. Focus sui dettagli di gara più che sui numeri: finora non ci sono statistiche ufficiali stagionali disponibili per l’arbitro.

  • Arbitro: Bonacina
  • Assistenti: BaroneColaianni
  • IV ufficiale: Dasso
  • VAR: Rutella
  • AVAR: Di Paolo

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Virtus Entella e Vicenza ha spesso offerto esiti in bilico e serie senza continuità: negli otto precedenti di B i chiavaresi hanno vinto il doppio dei biancorossi, ma l’ultimo squillo è stato veneto. A Chiavari, il fattore campo ha pesato: tre successi interni Virtus Entella di fila nel triennio 2014-2016, poi il blitz ospite nel 2021. I liguri inseguono i primi punti dopo due k.o. di misura e scongiurano una striscia negativa mai banale nella loro storia recente; il Vicenza, dopo l’entusiasmo del 3-2 al debutto, arriva da un 0-3 che ha acceso il faro sulla fase difensiva. Numeri dicono: i veneti tirano tanto, i liguri tengono più palla ma faticano a capitalizzare. Focus uomini chiave: Andrea Tiritiello è una minaccia costante sulle palle inattive (tutte le sue reti in casa dall’inizio della scorsa B), mentre Claudio Morra tocca il traguardo delle 100 presenze nella categoria e cerca continuità sotto porta. Capitolo indisponibili: al momento non risultano comunicazioni ufficiali su infortuni rilevanti; eventuali aggiornamenti verranno definiti in distinta gara.

  • Precedenti di B: otto incroci, con la Virtus Entella avanti per successi (4) sul Vicenza (2); due i pareggi. Mai lo stesso esito per due gare di fila; l’ultimo confronto (2021) premiò i veneti 2-1.
  • A Chiavari il fattore campo ha inciso: tre vittorie interne di fila Virtus Entella tra 2014 e 2016, quindi 1-2 Vicenza nel 2021.
  • Start in salita per i liguri: per la prima volta in B hanno perso le prime due; rischio tris di k.o. come capitato solo in due serie sotto la gestione recente.
  • Vicenza reduce dal 0-3 ad Avellino: doppio k.o. consecutivo in B che non si vedeva da aprile 2022.
  • Spinta offensiva veneta: 41 tiri totali fin qui (primato condiviso); Virtus Entella cinica solo a tratti con percentuale realizzativa del 3,5%.
  • Andrea Tiritiello ha firmato tutte le sue reti di B con la Virtus Entella in casa e ha già colpito contro il Vicenza in carriera (con il Cosenza, 2020).
  • Muro delle 100 per Claudio Morra: il traguardo di presenze in B coincide con la caccia alla prima striscia stagionale di gol.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Vicenza

Possesso palla più alto per la Virtus Entella (55,0%) rispetto al Vicenza (52,7%), ma produttività offensiva a favore dei veneti: 28 tiri totali e 12 nello specchio contro 21 e 6 dei liguri. Retroguardie da registrare per entrambe: 3 gol subiti Virtus Entella, 5 il Vicenza. Precisione di passaggio 83,5% contro 86,6%, pressing più aggressivo dei biancorossi (PPDA 10,2 vs 11,4). Più calci d’angolo per il Vicenza (17-11) e più gialli (5-2). Clean sheet: zero per entrambe.

Giocatori: per la Virtus Entella miglior marcatore Andrea Tiritiello (1), top assist Luca Vignali (1), più ammoniti Bernat Guiu e Luca Parodi (1), clean sheet Federico Del Frate 0. Nel Vicenza hanno già segnato Claudio Morra, Giuseppe Cuomo e Alessandro Pietrelli (1 a testa); migliori assistman Filippo Costa e Tommaso Corazza (1); più ammoniti tra cui Filippo Costa, Gabriele Moncini, Nicola Rauti, Filippo Alessio, Loris Zonta (1); clean sheet Riccardo Gagno 0.

Virtus Entella Vicenza
Partite giocate 2 2
Vittorie 0 1
Pareggi 0 0
Sconfitte 2 1
Gol fatti 1 3
Gol subiti 3 5
Possesso palla (%) 55,0 52,7
Tiri totali 21 28
Tiri in porta 6 12
Precisione passaggi (%) 83,46 86,56
PPDA 11,4 10,2
Calci d’angolo 11 17
Ammonizioni 2 5
Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Virtus Entella-Vicenza e a che ora?

Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 (3ª giornata di Serie B).

Dove si gioca Virtus Entella-Vicenza?

A Chiavari, allo Stadio Enrico Sannazzari.

Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Vicenza?

L’arbitro designato è Bonacina, assistenti Barone-Colaianni, IV Dasso, VAR Rutella, AVAR Di Paolo.

Virtus Entella-Vicenza 6 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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