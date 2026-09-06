Virtus Entella-Vicenza 6 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virtus Entella–Vicenza apre il pomeriggio della 3ª giornata di Serie B: si gioca domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Sfida dal peso specifico importante: per la Virtus Entella è già uno scontro-svolta salvezza, per il Vicenza un test di consolidamento dopo l’altalena iniziale.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Vicenza
Le ultime partite giocate
La Virtus Entella cerca il primo punto stagionale dopo due scivoloni di misura; il Vicenza ha iniziato con un successo pirotecnico in casa ma è caduto pesantemente in trasferta. Due trend opposti per fiducia e solidità difensiva: liguri più equilibrati ma sterili, veneti più produttivi in avanti ma con qualche crepa dietro.
Dettaglio risultati:
- Virtus Entella
Südtirol–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Cesena 1-2
- Vicenza
Vicenza–Catanzaro 3-2; Avellino–Vicenza 3-0
Arbitro
Designazione per Bonacina in Virtus Entella–Vicenza. Squadra arbitrale completata dagli assistenti Barone e Colaianni, IV uomo Dasso, al VAR Rutella con Di Paolo all’AVAR. Focus sui dettagli di gara più che sui numeri: finora non ci sono statistiche ufficiali stagionali disponibili per l’arbitro.
- Arbitro: Bonacina
- Assistenti: Barone – Colaianni
- IV ufficiale: Dasso
- VAR: Rutella
- AVAR: Di Paolo
Informazioni interessanti sul match
Il confronto tra Virtus Entella e Vicenza ha spesso offerto esiti in bilico e serie senza continuità: negli otto precedenti di B i chiavaresi hanno vinto il doppio dei biancorossi, ma l’ultimo squillo è stato veneto. A Chiavari, il fattore campo ha pesato: tre successi interni Virtus Entella di fila nel triennio 2014-2016, poi il blitz ospite nel 2021. I liguri inseguono i primi punti dopo due k.o. di misura e scongiurano una striscia negativa mai banale nella loro storia recente; il Vicenza, dopo l’entusiasmo del 3-2 al debutto, arriva da un 0-3 che ha acceso il faro sulla fase difensiva. Numeri dicono: i veneti tirano tanto, i liguri tengono più palla ma faticano a capitalizzare. Focus uomini chiave: Andrea Tiritiello è una minaccia costante sulle palle inattive (tutte le sue reti in casa dall’inizio della scorsa B), mentre Claudio Morra tocca il traguardo delle 100 presenze nella categoria e cerca continuità sotto porta. Capitolo indisponibili: al momento non risultano comunicazioni ufficiali su infortuni rilevanti; eventuali aggiornamenti verranno definiti in distinta gara.
- Precedenti di B: otto incroci, con la Virtus Entella avanti per successi (4) sul Vicenza (2); due i pareggi. Mai lo stesso esito per due gare di fila; l’ultimo confronto (2021) premiò i veneti 2-1.
- A Chiavari il fattore campo ha inciso: tre vittorie interne di fila Virtus Entella tra 2014 e 2016, quindi 1-2 Vicenza nel 2021.
- Start in salita per i liguri: per la prima volta in B hanno perso le prime due; rischio tris di k.o. come capitato solo in due serie sotto la gestione recente.
- Vicenza reduce dal 0-3 ad Avellino: doppio k.o. consecutivo in B che non si vedeva da aprile 2022.
- Spinta offensiva veneta: 41 tiri totali fin qui (primato condiviso); Virtus Entella cinica solo a tratti con percentuale realizzativa del 3,5%.
- Andrea Tiritiello ha firmato tutte le sue reti di B con la Virtus Entella in casa e ha già colpito contro il Vicenza in carriera (con il Cosenza, 2020).
- Muro delle 100 per Claudio Morra: il traguardo di presenze in B coincide con la caccia alla prima striscia stagionale di gol.
Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Vicenza
Possesso palla più alto per la Virtus Entella (55,0%) rispetto al Vicenza (52,7%), ma produttività offensiva a favore dei veneti: 28 tiri totali e 12 nello specchio contro 21 e 6 dei liguri. Retroguardie da registrare per entrambe: 3 gol subiti Virtus Entella, 5 il Vicenza. Precisione di passaggio 83,5% contro 86,6%, pressing più aggressivo dei biancorossi (PPDA 10,2 vs 11,4). Più calci d’angolo per il Vicenza (17-11) e più gialli (5-2). Clean sheet: zero per entrambe.
Giocatori: per la Virtus Entella miglior marcatore Andrea Tiritiello (1), top assist Luca Vignali (1), più ammoniti Bernat Guiu e Luca Parodi (1), clean sheet Federico Del Frate 0. Nel Vicenza hanno già segnato Claudio Morra, Giuseppe Cuomo e Alessandro Pietrelli (1 a testa); migliori assistman Filippo Costa e Tommaso Corazza (1); più ammoniti tra cui Filippo Costa, Gabriele Moncini, Nicola Rauti, Filippo Alessio, Loris Zonta (1); clean sheet Riccardo Gagno 0.
|Virtus Entella
|Vicenza
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|2
|1
|Gol fatti
|1
|3
|Gol subiti
|3
|5
|Possesso palla (%)
|55,0
|52,7
|Tiri totali
|21
|28
|Tiri in porta
|6
|12
|Precisione passaggi (%)
|83,46
|86,56
|PPDA
|11,4
|10,2
|Calci d’angolo
|11
|17
|Ammonizioni
|2
|5
|Clean sheet
|0
|0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Virtus Entella-Vicenza e a che ora?
-
Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 (3ª giornata di Serie B).
- Dove si gioca Virtus Entella-Vicenza?
-
A Chiavari, allo Stadio Enrico Sannazzari.
- Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Vicenza?
-
L’arbitro designato è Bonacina, assistenti Barone-Colaianni, IV Dasso, VAR Rutella, AVAR Di Paolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.