Virtus-Eurolega, Baraldi risponde a Bertomeu

L'amministratore delegato della Virtus Bologna Baraldi ha parlato di Eurolega ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il dirigente ha risposto a Bertomeu, che aveva aperto a una partecipazione del club emiliano: "Presto chiederò un incontro a Bertomeu. Intanto lo ringrazio per le parole e l’apertura di credito che ha manifestato nei nostri confronti. Finora non ci siamo mai parlati ma il nostro obiettivo, come ha detto il patron Zanetti, è approdare in EuroLeague. Lì vogliamo arrivare per gradi, attraverso il merito sportivo e non con future wild card, ammesso che verranno concesse.

"Vogliamo invitare Bertomeu al PalaFiera per la sfida con Milano del 29 dicembre: così potrà vedere coi suoi occhi come ci stiamo muovendo. Il fatto che il nostro avversario sarà in quella circostanza l’unica squadra italiana oggi attiva in EuroLeague potrà diventare un’occasione di confronto per tutti", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 10:50