C’è molta attesa per il ritorno di Marco Balinelli in campo con la maglia della Virtus Bologna.

Il “debutto” dell’ex giocatore NBA dovrebbe avvenire il 27 dicembre nella super sfida contro l’Olimpia Milano.

Da quando è arrivato l’ex Spurs non ha potuto giocare per problemi fisici e anche in EuroCup non è stato invece schierato per problemi legati alle tempistiche di tesseramento.

Probabilmente potrà essere a disposzione per le Top-16.

OMNISPORT | 20-12-2020 12:37