Virtus in Fiera, modifiche in tribuna

Presso Casa Virtus Alfasigma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle 4 partite del Campionato LBA 19/20 che verranno disputate in Fiera, presso il Padiglione 30, nel mese di dicembre. Luca Baraldi, amministratore delegato di Virtus Pallacanestro oltre ad illustrare prezzi e modalità di acquisto dei tagliandi, ha sottolineato le future migliorie che verranno apportate per le prossime partite: "Il parterre, che toglieva visibilità alle prime file di tribuna e gradinate, verrà rimodulato, verranno sfalsati i seggiolini delle tribune, in modo che non siano più uno dietro l'altro, con il rischio di oscurare la visuale ai nostri tifosi. Sempre facendo riferimento al parterre – ha proseguito Luca Baraldi – verrà arretrato fino alla tribuna, allo stesso modo, anche la prima fila sarà arretrata per dare un orizzonte visivo migliore alle file dietro. Così facendo, andremo incontro ad una riduzione di 200 posti rispetto a quelli dichiarati in partenza, ma sono garanzie necessarie che vogliamo dare a tutti i nostri abbonati e ai nostri tifosi. Migliorerà la segnaletica dei bagni, perché ci sono ma non erano sufficientemente indicati nella prima partita giocata con Treviso; verrà aperto un altro varco per il deflusso e illuminato il tunnel che era buio alla prima partita. Infine, il parcheggio si pagherà all'entrata per evitare le file all'uscita".

Baraldi ha concluso illustrando la politica di pricing relativa alle 4 partite: "Ci saranno mini abbonamenti per le quattro gare ad un prezzo superiore alla media pagata dai nostri abbonati, che vanno sempre tutelati, ma decisamente inferiore al biglietto singolo. La prelazione avrà la durata di una settimana e permetterà ad ogni abbonato di acquistare 2 mini abbonamenti per amici o parenti".

PRELAZIONE MINI ABBONAMENTO

Da lunedì 25 novembre a giovedì 28 novembre, tutti gli abbonati avranno la possibilità di acquistare 2 mini abbonamenti per le gare di Campionato LBA di dicembre per amici e/o familiari.

PARTITE COMPRESE NEL MINI ABBONAMENTO

– 1 dicembre Virtus vs Cantù

– 14 dicembre Virtus vs Brindisi

– 25 dicembre Virtus vs Fortitudo

– 29 dicembre Virtus vs Milano

SPORTAL.IT | 21-11-2019 15:16