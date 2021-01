Virtus ok a Cremona, Bjedov trova la chiave

Preziosa vittoria per la Virtus Bologna, che passa per 88-75 in casa della Vanoli Cremona, trascinata ddai 28 punti di Vince Hunter e dai 17 di Marco Belinelli.

A fine partita è stato l’assistant coach delle V nere, Goran Bjedov, a commentare la gara, individuando l’aspetto-chiave per la vittoria:

“Nel primo quarto non siamo riusciti a difendere bene, troppi palloni persi. Quando abbiamo eliminato questo difetto, siamo migliorati in difesa. Avevamo preparato la difesa soprattutto su Hommes, che ritenevamo il loro giocatore più importante. Anche quando in attacco, nonostante i tanti tiri aperti non riuscivamo a segnare, la difesa è sempre stata un punto sul quale appoggiarsi e grazie a questo siamo riusciti ad andare bene in contropiede”.

“Posso dire che abbiamo fatto un lavoro eccellente. In generale la squadra ha dato le risposte che ci aspettavamo”.

OMNISPORT | 30-01-2021 23:48