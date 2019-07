Virtus Roma: arriva Flatten

La Virtus Roma ha annunciato aver ingaggiato per la prossima stagione Skyler Flatten, ala Usa di 198 cm per 95 kg in uscita dal college di South Dakota State.

Nato il 2 luglio del 1995 a Clark, in South Dakota, Flatten resta nella sua zona natia per intraprendere gli studi e giocare a basket prima con la Clark High School e poi entrando a South Dakota State. Dimostratosi un ottimo tiratore dall’arco dei tre punti (44% lo scorso anno, 42% nella sua carriera collegiale), Skyler Flatten nell’ultima stagione ha viaggiato a 15.5 punti, 3.8 rimbalzi e 2.2 assist in 33 minuti di utilizzo medio, venendo inserito nel secondo quintetto della Summit League. Quella con la Virtus Roma è la sua prima esperienza da professionista.

"Scegliere Roma è stato facile, da tutti i giocatori e gli allenatori che sono passati per questa società che sono riuscito a sentire non ho avuto altro che ottimi riscontri. Stiamo parlando di una realtà storica del basket italiano grazie ai trofei conquistati in passato, e sono felice di poterne far parte. Per me sarà un’esperienza nuova, ma so di aver scelto una realtà vincente nella quale sono contento di inserirmi mettendomi al lavoro il prima possibile" ha detto Flatten.

SPORTAL.IT | 16-07-2019 17:33