Virtus Roma in vendita, Toti ha fretta

“Una cosa però posso dirla: i tempi si stanno allungando un po’ troppo per me”. Claudio Toti, che ha messo in vendita la Virtus Roma, ha abbastanza fretta e lo ha spiegato in un’intervista concessa al ‘Messaggero’

“Ho detto chiaramente ai nostri interlocutori che la squadra andava fatta e la stiamo facendo col budget che ho stabilito io, molto vicino a quello della passata stagione. Abbiamo preso dei giocatori interessanti a cifre interessanti anche per la situazione anomala che si è creata a causa del Covid” ha aggiunto l’imprenditore.

OMNISPORT | 19-08-2020 12:00