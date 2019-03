Quella di Desio contro Cantù, in una gara vinta dalla squadra di casa, è stata l’ultima panchina di Pino Sacripanti con la Virtus Bologna.

La società felsinea ha annunciato che il coach brianzolo è stato esonerato e che il nuovo allenatore delle V Nere è Sasha Djordjevic.

Il serbo è già stato visto in Italia come giocatore di Olimpia, Fortitudo e Pesaro e come coach di Olimpia e Treviso.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 20:15