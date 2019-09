Visita presidenziale alla Pallacanestro Trieste

La Pallacanestro Trieste ha ripreso ad allenarsi lunedì in vista dell'esordio al Taliercio contro i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia, in programma giovedì alle 20.30. Dopo aver terminato la preseason a Koper, la squadra di Eugenio Dalmasson ha lavorato con il gruppo al completo, eccezion fatta per Arturs Strautins, che ha effettuato una seduta a parte per completare il percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia.

Un lunedì caratterizzato anche dalla visita del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha voluto portare un saluto e fare il suo personale "in bocca al lupo" a Coronica e compagni, in vista dell’inizio del campionato LBA 2019/2020.

