Visite mediche ok, ma l'affare salta: Benevento beffato

Notizia amara per il Benevento, convinto di aver portato a termine un'importante operazione di calciomercato che invece è sfumata sul più bello.

Dopo aver sostenuto e superato le visite mediche, infatti, Bartosz Kapustka ha fatto ritorno al Leicester. Il trequartista polacco classe 1996 non vestirà infatti la maglia giallorossa nonostante tutti i tasselli fossero al posto giusto per alcuni importanti dettagli burocratici: i sanniti non sono infatti riusciti a trovare l'accordo con gli ex campioni d'Inghilterra per quanto riguarda la formula del trasferimento e i costi dell'operazione.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 11:25