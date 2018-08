Visite per Gervinho: il Parma vuole vederci chiaro

Gervinho è in Emilia per le visite mediche di rito in vista della firma del suo contratto con il Parma. Il club ducale, riporta Sky, effettuerà dei controlli dettagliati per verificare le condizioni dell'attaccante ivoriano, che in Cina si infortunò gravemente a fine 2016 (rottura del legamento crociato che lo costrinse a uno stop di oltre 200 giorni). In caso di esito positivo degli esami, arriverà la fumata bianca.

Intanto la trattativa è agli sgoccioli anche per un altro esterno d'attacco, Mattia Sprocati. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, nelle prossime ore sarebbe previsto un nuovo incontro per definire i dettagli del possibile ritorno del giocatore di proprietà della Lazio in gialloblu (nei ducali militò nella squadra Primavera).

SPORTAL.IT | 17-08-2018 09:00