Viterbese verso il ritiro dalla serie C

Il presidente della Viterbese, Piero Camilli, ha deciso di non far scendere in campo la propria squadra nelle prime tre giornate, così da avere l’esclusione d’ufficio dal campionato.

La formazione laziale è stata inserita nel girone C di serie C, facendo scatenare l’ira del patron Camilli visti gli elevati costi da affrontare per le trasferte molto lontane.

Il presidente della Viterbese ha già comunicato la decisione ai calciatori, ma ha garantito che gli stipendi saranno regolarmente pagati.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 21:30