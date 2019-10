Vittoria con dedica per Pippo Inzaghi

La vittoria per 2-0 del Benevento contro la Cremonese nel posticipo di Serie B lancia la squadra sannita in testa al campionato cadetto, con tre punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Crotone. A fine match Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, non nasconde la sua soddisfazione: "Se il 7 luglio ci avessero detto che a fine ottobre avremmo occupato la prima posizione con tre punti sulla seconda non ci avremmo mai creduto – ha detto l'ex bomber di Juve e Milan – ma dobbiamo dimostrare di avere sempre fame, per evitare altre partite storte come quelle di Pescara".

"Oggi abbiamo battuto l'avversario più forte – ha poi proseguito nella sua analisi -: basti pensare che in panchina c'era gente come Ciofani, Soddimo, Castagnetti e Claiton, con trascorsi anche in categorie superiori. Solo Arini ha avuto un'occasione, per il resto siamo stati stupendi come spesso capitato durante questa stagione. Dedico il successo al presidente Vigorito, l'unico insostituibile assieme al direttore sportivo".

SPORTAL.IT | 30-10-2019 23:32