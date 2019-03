Vittorio Parigini ignora il mercato

Intervenuto a margine di un incontro con i ragazzi della Junior Tim Cup alla Parrocchia Maria Regina della Pace, Vittorio Parigini ha pronunciato parole d’amore nei confronti della maglia del Torino.

L’attaccante classe ’96 ha trovato spazio alla corte di Walter Mazzarri nella prima parte di stagione, per poi scomparire parzialmente dai radar, ma resta uno dei gioielli prodotti dal vivaio del Torino nelle ultime stagioni, oltre che un punto di forza dell’Under 21 che si approssima a giocare la fase finale dell’Europeo di categoria: "Ho iniziato a 10 anni a giocare nel Torino. Per me è un orgoglio essere qui, sono felice di far parte di questa squadra e spero di restare a lungo, ma so che servirà tanto impegno e voglia di migliorarsi”.

Parigini ha poi rivelato i nomi dei propri idoli, tra i compagni di squadra e non solo: “Noi giovani prendiamo d'esempio i vari Barzagli, Moretti, Sirigu, De Silvestri e cerchiamo di imparare da loro".



SPORTAL.IT | 27-03-2019 23:40