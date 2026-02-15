Vittozzi, Brignone, Lollobrigida e Fontana: è l’Olimpiade delle regine azzurre. Il “cecchino” Lisa cancella la beffa e fa la storia

La medaglia d’oro di Vittozzi, la prima nella storia del biathlon italiano, arriva a completare una prima parte di Olimpiade dominata dalle donne dello sport italiano

Lisa Vittozzi fa la storia: la medaglia numero 8 dell’Italia è anche la prima di sempre per i biathlon azzurro. La centra la 31enne di Sappada che dopo la beffa subita nella gara di ieri, ha messo in gara una determinazione spaventosa. L’inno di Mameli risuona fortissimo, prima Cortina con la vittoria di Federica Brignone e poi a distanza di qualche minuto e qualche chilometro anche ad Anterselva. E Milano Cortina è sempre più l’Olimpiade delle regine azzurre.

Vittozzi: l’oro che fa la storia

La spedizione italiana del biathlon a Milano Cortina era cominciata nel migliore dei modi per la squadra italiana capace di conquistare subito una medaglia nella staffetta mista. Sembrava l’inizio di una lunga serie di risultati clamorosi, invece sono arrivate delle delusioni che hanno creato un po’ di malumore all’interno della squadra azzurra. Tommaso Giacomel era uno dei più attesi ma le sue gare individuali sono state condizionate da qualche errore di troppo. Dorothea Wierer ed Elisa Vittozzi avevano rimediato una beffa clamorosa nella prova di ieri, con polemiche anche sui materiali azzurri.

Lisa cancella la beffa, dopo aver centrato tutti i bersagli nella prova di sabato era rimasta a guardare le avversarie dai piedi del podio. Una delusione difficile da mandare giù per tutti ma non per Vittozzi che ha affrontato la prova a inseguimento con determinazione, coraggio e la certezza di riuscire a fare qualcosa di storico. La sua vittoria regala all’Italia il primo storico oro olimpico nel biathlon, una disciplina che negli ultimi anni ha sempre visto gli azzurri tra i protagonisti.

Da Lisa ad Arianna: l’Olimpiade della signore azzurre

Milano Cortina è l’Olimpiade delle donne, lo è di sicuro per l’Italia che deve ringraziare la forza, il talento e la determinazione delle sue eroine per un medagliere che ogni giorno diventa sempre più importante. Ad aprire le danze ci ha pensato Francesca Lollobrigida che nel pattinaggio velocità dopo il primo festeggiamento con il figlio Matteo dopo i 3000 metri, ha deciso di fare bis nei 5000. Sempre dai pattini, ma quelli di short track, è arrivata l’oro nella staffetta mista grazie al contributo di Arianna Fontana (argento anche nella prova individuale). Ma le imprese al femminile non si sono esaurite con la coppia formata da Votter e Oberhofer che ha trionfato nello slittino.

Un capitolo a parte va dedicato invece a Federica Brignone: due ori sono un traguardo incredibile, riuscirci dopo l’infortunio che ha subito qualcosa di irreale. E proprio mentre la Tigre sale sul podio per festeggiare la sua seconda vittoria, Vittozzi trionfa ad Anterselva in un’ideale passaggio di testimonia. Il messaggio che arriva da Milano Cortina è forte e chiaro, mai come ora: “Guai a voi a considerarle il sesso debole”.