Vitucci: "A Trieste non sarà facile per nessuno"

Frank Vitucci, il coach dell’Happy Casa Brindisi, ha commentato il successo colto all’Allianz Dome di Trieste con il punteggio di 72-80.

"Per noi è una vittoria molto importante, perché matura in trasferta e su un campo difficile – ha detto -. È stata una partita molto dura, nella quale abbiamo fatto fatica in alcuni momenti. Siamo stati lucidi quando l’inerzia poteva girare dalla parte di Trieste e questo è stato un ottimo segnale. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato le spaziature offensive, mentre nel primo non eravamo al meglio e abbiamo faticato in attacco. Poi abbiamo aperto meglio il campo e ci siamo passati un po’ di più la palla. Sono queste le piccole cose che fanno la differenza, bisogna essere più che soddisfatti perché vincere a Trieste non sarà facile per nessuno".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 10:54