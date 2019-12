Vitucci alza le mani davanti alla Virtus

Il coach di Brindisi Frank Vitucci analizza la sconfitta dei suoi a Bologna contro la Virtus: "Oggi era molto difficile vincere contro una squadra che ha giocato molto bene. I numeri parlano chiaro: 27 assist, alte percentuali da 3 punti. Il nostro ritmo offensivo forse è stato il nostro errore, non potevamo tenerlo per tutta la partita ma ci abbiamo sicuramente provato fino all’ultimo possesso. Dovevamo essere anche un po’ più scaltri in alcune situazioni e possiamo migliorare difensivamente ma la differenza in campo penso sia stata evidente. Ubi maior. Non c’è niente di male nel riconoscere che i nostri avversari sono stati più bravi", sono le parole riportate da Bolognabasket.

"L’assenza di Martin? Non voglio trovare scuse, di sicuro l’abbiamo patita, ma lo sapevamo e avremmo potuto fare qualcosa di meglio. Zanelli in nazionale? Bisogna fare la domanda a chi farà le scelte. Io sono contento dei suoi progressi che continuano dall’anno scorso e si vede dalle garanzie che ci sta dando in campo".

SPORTAL.IT | 14-12-2019 23:16