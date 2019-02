Vitucci: "Ecco cosa ha fatto la differenza"

Il coach di Brindisi Frank Vitucci ha commentato soddisfatto la vittoria nel quarto di finale di Final Eight contro Avellino: "Credo che oggi sia noi che Avellino abbiamo onorato la bella pallacanestro. Se avessero vinto loro ci sarebbe stato poco da recriminare. Abbiamo giocato veramente alla pari, siamo andati avanti noi, con grandissima fatica e nel momento che ci stavamo per disunire, il momento forse più difficile dell'ultima parte di stagione, i miei hanno reagito con grande tenacia e qualità tecnica e alla fine abbiamo prevalso" le sue parole ad Eurosport.

"Contentissimo per i miei e per chi ci segue. I nostri tifosi? ci danno entusiasmo e spinta clamorosa e siamo contenti che questa squadra stia dando loro soddisfazioni. Semifinale? C'è entusiasmo, e delle quattro qualificate forse solo la Virtus Bologna ha qualcosina in più".

SPORTAL.IT | 15-02-2019 23:10