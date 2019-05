Vitucci progetta la rimonta

Il coach di Brindisi Frank Vitucci ha commentato la sconfitta in gara 2 dei quarti di finale playoff contro Sassari: "Abbiamo abbiamo combattuto duramente come leoni fino a quando abbiamo resistito, l’ultimo quarto Sassari è stata quasi perfetta da tre, non ho tantissimo da rimproverare ai miei perché se non siamo arrivati al meglio nei momenti cruciali non è certo colpa loro".

"Abbiamo molta voglia di vincere la prossima partita in casa, fino all’ultimo secondo giocheremo al massimo delle nostre possibilità”, sono le parole riportate da pianetabasket.com.

