Vitucci spiega i segreti del successo di Milano

Il coach di Brindisi, Frank Vitucci, ha parlato con Radio Sportiva partendo dallo storico successo del Forum di Assago. "E’ una vittoria che non passa inosservata perché è una bella perla di questo club, che per la prima volta è riuscito a vincere a Milano – ha detto -. Sicuramente in attacco abbiamo prodotto molto con percentuali alte da parte di tutti, c'è stata una difesa importante soprattutto nella prima parte di gara e abbiamo messo in campo una gran voglia di vincere. L’Olimpia? Penso che sia una squadra in progress che tra uno o due mesi si vedrà completamente, quando avranno tutto il roster a disposizione".

"Quattro partite sono poche, ma sicuramente Bologna ha messo la testa avanti: con Sassari, Brescia, Venezia e Milano i felsinei sono tra le squadre più forti. Reggio Emilia e la Fortitudo sono partite molto bene" la chiosa di Vitucci.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 16:23