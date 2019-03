Vitucci spiega il passaggio a vuoto

Si ferma inaspettatamente a Desio contro Cantù la striscia positiva di Brindisi, almeno in campionato.

I pugliesi hanno pagato forse lo stress mentale per la Coppa Italia condotta fino al termine, ma anche una serata storta, come ammesso da coach Frank Vitucci: “È una sconfitta un po’ amara, arrivata nelle battute finali in una partita dove abbiamo fatto fatica, sia in attacco sia in difesa. Questi match le decidono i dettagli. Abbiamo sbagliato troppo, c’è mancata la brillantezza che di solito abbiamo. Dobbiamo recuperarla e pensare alla prossima partita”.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 23:10