La campionessa azzurra condivide l'emozione su Instagram dopo aver rimesso piede sugli sci sullo Stelvio: "Ho sentito la felicità". Ma la cura è ancora in corso.

Un messaggio bellissimo, pieno di ottimismo, di speranza, di fiducia. Sofia Goggia ha inviato una meravigliosa cartolina dallo Stelvio, dove da alcuni giorni ha ricominciato a sciare dopo il periodo di riposo a cui l’aveva costretta – suo malgrado – la doppia infiammazione virale rimediata durante il periodo di preparazione in Sudamerica. Una duplice mazzata che l’aveva fortemente debilitata e che in qualche modo ha scompaginato i piani sull’inizio di stagione. Il gran debutto in Coppa del Mondo a Solden è ufficialmente saltato, ma ci sono buone possibilità che la campionessa bergamasca faccia il suo rientro nel circuito a novembre.

Sofia Goggia, cartolina dallo Stelvio sugli sci

Parole e musica ad accompagnare le prime sciate di Goggia sul ghiacciaio dello Stelvio. Tra le nevi perenni, in quello che è il suo habitat naturale, Sofia ha riassaporato il gusto di sfrecciare tra i paletti, ha ritrovato l’adrenalina legata alla velocità e alla ricerca della prestazione migliore, ha rivissuto le sensazioni più autentiche che durante il periodo della convalescenza aveva dovuto momentaneamente accantonare. In poche parole, Sofia è tornata a sentirsi “viva”, ha riassaporato la felicità procuratale dalla cosa che più le piace fare: sciare. Ed è stata ella stessa a darne conto sui social.

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Il messaggio di Goggia: “Ho sentito la felicità”

“Viva la vita così com’è , viva la vita, questa vita che, è solo un attimo, un lungo attimo…”, l’incipit del messaggio di Goggia, sulle note della canzone di Francesco Gabbani interpretata da Ornella Vanoni. “Ho rimesso gli sci; ho sentito la felicità”, ha aggiunto Sofia. “È stata un’emozione bellissima tornare a fare ciò che più amo, ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno aiutata in questo periodo”. Quindi qualche informazione di servizio sulle cure ancora in corso, insieme a una conclusione che alimenta le speranze: “Dovrò continuare ad assumere un po’ di farmaci, ma la strada è quella giusta”.

Goggia in Coppa del Mondo, la data nel mirino

L’ottimismo di Goggia è condiviso dallo staff medico che ne segue il progressivo recupero dopo il micidiale attacco combinato dei virus che l’avevano messa ko il mese scorso. Goggia, come è noto, ha scelto gioco forza di saltare la prima prova dell’anno, il gigante di sabato prossimo a Solden in Austria, ma ha messo nel mirino un’altra gara: il gigante del 28 novembre a Killington, negli Stati Uniti. Per arrivarci nelle condizioni migliori Goggia, come riportato da Repubblica, si trasferirà nei prossimi giorni proprio negli States, a Copper Mountain, per proseguire gli allenamenti e affilare le armi in vista del sospirato debutto.