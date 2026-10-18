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"Viva la vita", Sofia Goggia torna a sorridere sugli sci e accenna al ritorno: c'è ottimismo per Killington

La campionessa azzurra condivide l'emozione su Instagram dopo aver rimesso piede sugli sci sullo Stelvio: "Ho sentito la felicità". Ma la cura è ancora in corso.

2 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un messaggio bellissimo, pieno di ottimismo, di speranza, di fiducia. Sofia Goggia ha inviato una meravigliosa cartolina dallo Stelvio, dove da alcuni giorni ha ricominciato a sciare dopo il periodo di riposo a cui l’aveva costretta – suo malgrado – la doppia infiammazione virale rimediata durante il periodo di preparazione in Sudamerica. Una duplice mazzata che l’aveva fortemente debilitata e che in qualche modo ha scompaginato i piani sull’inizio di stagione. Il gran debutto in Coppa del Mondo a Solden è ufficialmente saltato, ma ci sono buone possibilità che la campionessa bergamasca faccia il suo rientro nel circuito a novembre.

Sofia Goggia, cartolina dallo Stelvio sugli sci

Parole e musica ad accompagnare le prime sciate di Goggia sul ghiacciaio dello Stelvio. Tra le nevi perenni, in quello che è il suo habitat naturale, Sofia ha riassaporato il gusto di sfrecciare tra i paletti, ha ritrovato l’adrenalina legata alla velocità e alla ricerca della prestazione migliore, ha rivissuto le sensazioni più autentiche che durante il periodo della convalescenza aveva dovuto momentaneamente accantonare. In poche parole, Sofia è tornata a sentirsi “viva”, ha riassaporato la felicità procuratale dalla cosa che più le piace fare: sciare. Ed è stata ella stessa a darne conto sui social.

Il messaggio di Goggia: “Ho sentito la felicità”

“Viva la vita così com’è , viva la vita, questa vita che, è solo un attimo, un lungo attimo…”, l’incipit del messaggio di Goggia, sulle note della canzone di Francesco Gabbani interpretata da Ornella Vanoni. “Ho rimesso gli sci; ho sentito la felicità”, ha aggiunto Sofia. “È stata un’emozione bellissima tornare a fare ciò che più amo, ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno aiutata in questo periodo”. Quindi qualche informazione di servizio sulle cure ancora in corso, insieme a una conclusione che alimenta le speranze: “Dovrò continuare ad assumere un po’ di farmaci, ma la strada è quella giusta”.

Goggia in Coppa del Mondo, la data nel mirino

L’ottimismo di Goggia è condiviso dallo staff medico che ne segue il progressivo recupero dopo il micidiale attacco combinato dei virus che l’avevano messa ko il mese scorso. Goggia, come è noto, ha scelto gioco forza di saltare la prima prova dell’anno, il gigante di sabato prossimo a Solden in Austria, ma ha messo nel mirino un’altra gara: il gigante del 28 novembre a Killington, negli Stati Uniti. Per arrivarci nelle condizioni migliori Goggia, come riportato da Repubblica, si trasferirà nei prossimi giorni proprio negli States, a Copper Mountain, per proseguire gli allenamenti e affilare le armi in vista del sospirato debutto.

"Viva la vita", Sofia Goggia torna a sorridere sugli sci e accenna al ritorno: c'è ottimismo per Killington Sofia Goggia cade e rischia nella discesa della combinata a squadre femminile, la sequenza Getty

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