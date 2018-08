Viviani verso il Torino: la chiave per convincere la Spal

Possibile maxi operazione sull'asse fra Torino e Spal, che potrebbe essere definita nei prossimi giorni. Per essere più precisi martedì, data scelta dai due club per incontrarsi e trattare.

I granata hanno infatti messo nel mirino Federico Viviani, individuato come un potenziale importante rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di Walter Mazzarri. Per averlo potrebbero essere girati a Ferrara due giocatori che piacciono molto alla società estense. Si tratta infatti di Mirko Valdifiori, regista seguito da tempo, e Kevin Bonifazi. Per quest'ultimo si tratterebbe oltretutto di un ritorno, essendo stato tra i grandi protagonisti della squadra di Leonardo Semplici nell'anno della promozione in serie A.

Le carte sono tutte sul tavolo, ora manca solo l'incontro tra le dirigenze per capire se l'operazione possa essere conclusa.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 13:20