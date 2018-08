Viviano può già lasciare lo Sporting

Emiliano Viviano potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona a soli tre mesi dal suo arrivo.

Il numero uno ex Samp non ha trovato grande spazio con il club portoghese sia per infortunio, sia per scelta tecnica in quanto il tecnico Josè Peseiro gli ha preferito Romain Stalin, suo compagno di reparto.

Secondo quanto riporta Record, il portiere italiano avrebbe già chiesto alla società di essere ceduto nel mercato di gennaio. Possibile ritorno in Serie A, con Udinese ed Empoli in pole.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 16:40