Viviano ringrazia Hart e vola a Lisbona

L’arrivo a Napoli di Rui Patricio sembrava cosa fatta. Una parte della stampa portoghese l’aveva dato per certo nelle scorse ore, ma secondo quanto riportato da altri organi di informazione lusitani Carlo Ancelotti avrebbe stoppato tutto, non convinto delle caratteristiche del titolare dello Sporting.

La corsa al dopo Reina resta quindi in alto mare, ma Rui Patricio lascerà comunque il Portogallo, probabilmente per spostarsi a Wolverhampton. Per individuare l’erede, in casa biancoverde si è pescato in Italia: il prescelto sarà infatti Emiliano Viviano, che lascerà la Sampdoria dopo tre stagioni.

L’ex interista ha battuto la concorrenza di Joe Hart: l’ex torinista, tornato al Manchester City dopo la fine del prestito al West Ham, e non convocato per il Mondiale, era parso da sempre poco convinto dell’ipotesi-Sporting, che avrebbe comportato una drastica riduzione del proprio ingaggio.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 23:45