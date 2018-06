Viviano si sente già un Leone

Accostato al Parma nelle ultime settimane, Emiliano Viviano è ormai a un passo dal diventare il portiere dello Sporting. L’estremo difensore fiorentino lascia quindi un po’ a sorpresa la Sampdoria dopo quattro stagioni per vivere la prima esperienza all’estero della propria carriera. Le firme non ci sono ancora, ma il giocatore sembra non avere dubbi…

“Lo Sporting è un club fantastico, per me sarebbe una grande opportunità. Prima però devo parlarne con la mia famiglia” ha detto Viviano ad 'A Bola', che riporta già i termini dell’operazione: affare da 3 milioni di euro e contratto biennale per il portiere con opzione sulla terza stagione. Viviano tornerà quindi ad essere allenato da Sinisa Mihajllovic, già avuto alla Sampdoria: "È un tecnico che mi piace molto" l’endorsement dell’ex interista.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 18:15