Dove eravamo rimasti? Verrebbe da domandarselo, visto e considerato che il rinnovo di Dusan Vlahovic rimane un tema, nonostante l’inchiesta arbitri e gli interrogativi su FIGC e quel che ne deriva siano prepotenti, nell’agenda mediatica. Stretto tra un prolungamento di cui non si conoscono ancora tempi e modi, è tornato in campo dopo l’infortunio per appena 9 minuti che potrebbero accompagnare a un contratto biennale come minimo e a un ingaggio “leggero”. Componenti del caso che attanaglia la Juventus versione Lucio e che ingloba l’operato della dirigenza, Damien Comolli e Ottolini di riflesso. In altri termini, quel biennale è utile a entrambi e consentirà di tagliare quei 12 milioni che infastidiscono e pesano sul bilancio.
- Il biennale di Vlahovic con la Juve
- Le alternative alla Juventus
- Milan e Bayern sullo sfondo e Lewandowski
Il biennale di Vlahovic con la Juve
Al rientro da un problema fisico non enorme ma altrettanto centrale per la continuità e la tenuta fisica, Vlahovic disputerà le ultime partite che si riveleranno decisive per un eventuale prolungamento del contratto, serviranno garanzie fisiche da parte dell’attaccante che comunque vada rimane un giocatore seguito anche dal Milan.
La Juventus dalla sua segue Lewandowski, tanto che è previsto un incontro con l’agente del giocatore, ma allo stesso tempo valuta la situazione che riguarda Dusan e lavora su questo contratto che secondo Gazzetta e Tuttosport rimane in testa alla lista. Correttissimo, perché quei 12 milioni pesano e troppo e le vie per alleggerire sono queste.
Le alternative alla Juventus
Il serbo è seguito dal Bayern Monaco, come anticipato e ribadiamo dopo che la stima da parte dei club di Premier è rimasta molto teorica. Il club tedesco, invece, lo acquisterebbe dalla Juve come vice-Kane, qualora Spalletti e la società bianconera dovessero dare il via libera.
È probabile che Dusan sia impiegato da Lucio per valutare tenuta fisica, e anche la resa in campo, in una fase delicatissima in chiave quarto posto e Champions.
Certo, club e rappresentanti del talento serbo si dovranno sedere e decidere come e quando chiudere la trattativa che, stando agli indizi, potrebbe condurre a un biennale su cifre vicine a quelle di Yildiz dal 6 milioni di euro più bonus.
Milan e Bayern sullo sfondo e Lewandowski
Sullo sfondo l’ipotesi Milan non tramonta del tutto, più per opportunità che per segnali concreti. C’è chi dalla Juventus vuole andare via e chi si sta spendendo per rientrare senza alcuna remora, al netto del tema commissioni che rimane e rimarrà un trend.
Qualche settimana fa, Dusan ha ricevuto a Torino la visita del padre Milos, confrontandosi sul versante del rinnovo pur non avendo incontrato Comolli. Il procuratore Darko Ristic, in rappresentanza di Vlahovic negozierà ancora le condizioni per tagliare quell’ingaggio top, da 12 milioni, in Serie A, culmine di un accordo firmato nel 2022, a condizioni differenti e con una dirigenza che pare ormai superata.
La via di un biennale con un ingaggio notevolmente ridimensionato: tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione esclusi i bonus. Cifre ormai abbastanza note anche per via dei confronti ma con ujn ma. Resta da quantificare la commissione da versare a Ristic e ai suoi collaboratori, questione di non poco conto e da qui l’inserimento del Milan, che potrebbe pareggiare (se non addirittura ritoccare leggermente al rialzo) l’offerta economica come ripetuto già. Nulla è scontato e tutto può accadere.