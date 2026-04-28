Dove eravamo rimasti? Verrebbe da domandarselo, visto e considerato che il rinnovo di Dusan Vlahovic rimane un tema, nonostante l’inchiesta arbitri e gli interrogativi su FIGC e quel che ne deriva siano prepotenti, nell’agenda mediatica. Stretto tra un prolungamento di cui non si conoscono ancora tempi e modi, è tornato in campo dopo l’infortunio per appena 9 minuti che potrebbero accompagnare a un contratto biennale come minimo e a un ingaggio “leggero”. Componenti del caso che attanaglia la Juventus versione Lucio e che ingloba l’operato della dirigenza, Damien Comolli e Ottolini di riflesso. In altri termini, quel biennale è utile a entrambi e consentirà di tagliare quei 12 milioni che infastidiscono e pesano sul bilancio.

Il biennale di Vlahovic con la Juve

Al rientro da un problema fisico non enorme ma altrettanto centrale per la continuità e la tenuta fisica, Vlahovic disputerà le ultime partite che si riveleranno decisive per un eventuale prolungamento del contratto, serviranno garanzie fisiche da parte dell’attaccante che comunque vada rimane un giocatore seguito anche dal Milan.

La Juventus dalla sua segue Lewandowski, tanto che è previsto un incontro con l’agente del giocatore, ma allo stesso tempo valuta la situazione che riguarda Dusan e lavora su questo contratto che secondo Gazzetta e Tuttosport rimane in testa alla lista. Correttissimo, perché quei 12 milioni pesano e troppo e le vie per alleggerire sono queste.