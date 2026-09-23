L'attaccante serbo rifiuta la convocazione in nazionale per restare in cura direttamente a Istanbul. Il percorso di riabilitazione dopo un avvio di campionato top.

Il forfait con la Serbia, nonostante un inizio brillante in Turchia al Besiktas, costringe Dusan Vlahovic a fermarsi ai box. L’ex attaccante bianconero ha rifiutato di essere convocato in nazionale essendo alle prese con un problema al bicipite femorale destro. Il centravanti resterà quindi a Istanbul durante la pausa per le nazionali, dove proseguirà il percorso di recupero. I tempi, la durata e l’entità dell’infortunio.

Il lavoro a Istanbul

Secondo le informazioni provenienti dalla Serbia, Vlahovic ha comunicato al commissario tecnico la propria indisponibilità per i prossimi impegni di Nations League. Una rinuncia che gli farà saltare quattro partite internazionali. L’attaccante ha deciso di non raggiungere dunque il ritiro della nazionale serba. Durante la sosta resterà quindi solo a disposizione dello staff medico del Beşiktaş, alternando terapie e lavoro individuale.

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L’obiettivo del club turco è sfruttare queste settimane per permettere al giocatore di recuperare completamente dal problema muscolare. Se il percorso procederà senza complicazioni, Vlahovic dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo al termine della pausa internazionale.

Cinque gol in sette partite

Nonostante qualche difficoltà iniziale, l’impatto di Vlahovic in Turchia è stato positivo sul piano realizzativo. Il serbo ha avuto bisogno di qualche partita per sbloccarsi, ma dal 31 agosto in poi ha iniziato a trovare continuità sotto porta.

La svolta è arrivata nella sfida contro il Corum, neopromosso, chiusa con una tripletta. Successivamente Vlahovic ha segnato nel derby vinto contro il Fenerbahce, una partita caratterizzata anche dalle tensioni con l’ex interista Milan Skriniar.

L’ultima rete è arrivata nella trasferta contro l’Amed Sportif Faaliyetler, capolista a sorpresa del campionato e formazione nella quale militano anche gli ex giocatori di Verona e Fiorentina Orban e Lafont.

Il bilancio con il Besiktas

In Turchia, l’attaccante serbo, ha ritrovato anche Vincenzo Italiano, allenatore con cui aveva già lavorato a Firenze. E il rapporto con il tecnico e le aspettative dei tifosi hanno già dato i primi frutti: il bilancio complessivo parla di cinque gol in sette presenze ufficiali. Un rendimento ancora più significativo se si considerano esclusivamente le gare di campionato: cinque reti in quattro partite.

In Europa League, invece, Vlahovic non ha ancora trovato il gol, ma ha partecipato alla larga vittoria per 4-0 ottenuta dal Besiktas contro il Marsiglia nella prima giornata della League Phase.

Ora il recupero

La pausa per le nazionali arriva quindi in un momento delicato. Vlahovic perderà quattro appuntamenti con la Serbia, ma potrà utilizzare queste settimane per concentrarsi completamente sul recupero.

Per il Besiktas la priorità è riaverlo al cento per cento al rientro dalla sosta. Il prossimo obiettivo del centravanti è tornare a lavorare con il gruppo e riprendere il percorso iniziato in Turchia, dove finora ha già messo a segno cinque reti in sette partite.

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