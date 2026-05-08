Vlahovic – Juve: cosa sta succedendo? Qual è il destino del serbo? Juventus, Milan o altro?

28 Gennaio 2022: per 70 milioni di euro (più di 10 di bonus) la Juventus si assicura Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. È solo l’ultimo trasferimento sull’asse Firenze-Torino dopo Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, con buona pace dei tifosi Viola e della rivalità nei confronti di quelli bianconeri.
30 giugno 2026: le strade della Juventus e di Vlahovic potrebbero separarsi dopo soli 4 anni e mezzo, l’ultimo dei quali speso dal serbo quasi tutto in infermeria per un grave infortunio agli adduttori. Cosa c’è nel futuro dell’ex viola? Troverà un accordo con i bianconeri, sicuramente a cifre più basse, oppure andrà al Milan di Massimiliano Allegri, tra i suoi massimi estimatori? O, ancora, c’è per lui un posto in un altro campionato all’estero?
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto quello che sappiamo sulla questione tra Dusan Vlahovic e la Juventus e sulle prossime mosse di calciomercato dell’attaccante serbo.