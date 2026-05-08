Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Vlahovic – Juve: cosa sta succedendo? Qual è il destino del serbo? Juventus, Milan o altro?

Ancora qualche settimana e poi sapremo quale destino attende Dusan Vlahovic: l'attaccante ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

28 Gennaio 2022: per 70 milioni di euro (più di 10 di bonus) la Juventus si assicura Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. È solo l’ultimo trasferimento sull’asse Firenze-Torino dopo Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, con buona pace dei tifosi Viola e della rivalità nei confronti di quelli bianconeri.

30 giugno 2026: le strade della Juventus e di Vlahovic potrebbero separarsi dopo soli 4 anni e mezzo, l’ultimo dei quali speso dal serbo quasi tutto in infermeria per un grave infortunio agli adduttori. Cosa c’è nel futuro dell’ex viola? Troverà un accordo con i bianconeri, sicuramente a cifre più basse, oppure andrà al Milan di Massimiliano Allegri, tra i suoi massimi estimatori? O, ancora, c’è per lui un posto in un altro campionato all’estero?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto quello che sappiamo sulla questione tra Dusan Vlahovic e la Juventus e sulle prossime mosse di calciomercato dell’attaccante serbo.

Studio Bonardo

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio