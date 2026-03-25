Nulla è scontato, Vlahovic e la Juventus stringono per il rinnovo ma sul tavolo c'è ancora il nodo commissioni

Parti più vicine per la firma attesa e funzionale anche in chiave bilancio per il club bianconero: un retroscena svela come l'atteso confronto e la firma potrebbero ancora tardare

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quel che manca, perché si consumi l’incontro al tavolo decisivo utile a tradurre il rinnovo da potenziale in un contratto con la data di scadenza nuova, non è affatto una data convenuta tra le parti. Dusan Vlahovic ha fornito alla Juventus l’elenco dei desiderata con l’avallo di un alleato inatteso e inaspettato, Luciano Spalletti. Ma trattare l’incontro come una mera formalità non riflette quanto emerso nelle ultime ore. Tra l’entourage di Dusan – di rientro a Torino – e la società qualcosa è mancato e rischia di rimanere nel sospeso, nell’incompiuto. La ragione costituisce un riemergere dei dissapori che avevano dilatato la distanza tra le parti.

Vlahovic-Juventus, nodo commissioni

L’intesa sulle commissioni non è stata concordata. E non è cosa di poco conto. Tra gli agenti e il club bianconero ballano milioni, perciò c’è ancora un punto rilevante da definire pur considerata l’apertura dell’attaccante, la sua volontà di firmare per sbloccare una situazione che è in divenire. La deadline di pasqua sarebbe conveniente, tutto dovrà incastrarsi alla perfezione. Compreso quella componente delle commissioni.

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Offerte per Vlahovic ci sono state e ci sarebbero state anche di recente, come riportano Tuttosport e anche media britannici relativamente al Milan, squadra in cui ritroverebbe Adrien Rabiot e soprattutto Max Allegri.

ANSA

Dusan Vlahovic

I dettagli trapelati

La Juventus non eserciterà pressioni oltre il dovuto, ma il discorso legato al prolungamento del centravanti andrà definito questa settimana, così da mettere tutto nero su bianco in circa dieci giorni, rientrato Comolli.

Di che contratto si tratta? Rispetto alla tendenza attuale, che annovera il Manchester City tra i principali fautori per Haaland, la durata sarà breve attorno ai due anni con un ingaggio per Vlahovic di 6 milioni circa più bonus.

La tendenza attuale e il futuro di Dusan

Si tratta della metà, circa, di quanto dovrebbe percepire alle condizioni attuali, secondo l’accordo a step che ha incastrato attaccante e società in un limbo sgradevole, per ambo le parti. Il rinnovo, superato il nodo commissioni, sempre spinoso, non dovrebbe conoscere altri ostacoli. Che accadrà in estate, è argomento diverso. Milan, come le inglesi più ardite potrebbero ripresentarsi.

Potrebbe esserci un addio, in contemporanea all’ingresso di Kolo Muani, Retegui si è proposto, Zirkzee è un’opzione. Vlahovic valuterà, e deciderà verosimilmente, da una prospettiva inedita e garantita. E la stessa Juventus non si troverà nella scomoda situazione di vederlo partire a parametro zero.