Vlahovic, la Juventus rilancia e sogna la coppia del gol con Kolo Muani

Il club bianconero tenta l'ultimo assalto per convincere l'attaccante a restare. Sul tavolo un contratto breve e ricco di bonus, mentre dall'Europa non sono arrivate offerte

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi del mercato bianconero. Quando tutto sembrava indirizzato verso l’addio, la Juventus ha deciso di giocarsi l’ultima carta per trattenere il centravanti serbo. Il club torinese ha infatti formulato una nuova proposta di rinnovo, un contratto di un anno – con l’ipotesi di estenderlo a due – che potrebbe portare l’ingaggio del giocatore fino a otto milioni di euro bonus compresi. Una mossa che riapre scenari che fino a pochi giorni fa sembravano ormai chiusi. E che potrebbe portare a ricomporre la coppia di mottiana memoria con Kolo Muani.

L’ultima proposta della Juventus per convincere Vlahovic

La nuova dirigenza bianconera, guidata da Giovanni Carnevali, vuole chiudere rapidamente la vicenda. L’idea è quella di evitare un addio a parametro zero e, allo stesso tempo, non dover intervenire sul mercato alla ricerca di un altro centravanti di alto livello. Il rinnovo per una sola stagione rappresenterebbe una sorta di patto reciproco: la Juventus manterrebbe uno dei suoi attaccanti più importanti, mentre Vlahovic avrebbe la possibilità di rilanciarsi dopo una stagione complicata, segnata anche da problemi fisici e da un rendimento al di sotto delle aspettative.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il mercato non decolla e l’Europa resta alla finestra

Uno degli aspetti che potrebbe favorire la permanenza del serbo riguarda proprio il mercato internazionale. Finora, infatti, le grandi d’Europa non hanno affondato il colpo. Club come Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea e Tottenham hanno osservato la situazione senza presentare offerte concrete. Gli unici interessamenti più decisi sarebbero arrivati dalla Turchia, con Besiktas e Galatasaray pronti a inserirsi. Uno scenario che non sembra entusiasmare né il giocatore né il suo entourage e che potrebbe spingere Vlahovic a prendere in considerazione la proposta bianconera. Insomma, premesse per quello che abitualmente definiamo un matrimonio di convenienza.

Il sogno della Juventus: una coppia del gol con Kolo Muani

Dietro il tentativo di rinnovo c’è anche un’idea tecnica ben precisa. La Juventus immagina infatti un attacco di altissimo livello, con Vlahovic al centro del progetto insieme a Kolo Muani. In pratica verrebbe riformata la coppia offensiva di due stagioni fa, quando sulla panchina bianconera era seduto Thiago Motta. Il bomber francese diede vibes positive nei pochi mesi italiani e su quelle fa leva Spalletti, convinto che il giocatore del PSG sia l’uomo ideale dal quale ripartire. Con buona pace dei vari David e Openda, destinati a cambiare aria.

Le prossime ore saranno decisive

Alla Continassa non vogliono trascinare la questione oltre il mese di giugno. Il mercato della Juventus ha bisogno di certezze e il futuro di Vlahovic rappresenta uno snodo fondamentale per programmare le prossime mosse. Papà Milos, padre e manager del calciatore, sta riflettendo sull’offerta ricevuta, mentre Luciano Spalletti continua a sperare in una fumata bianca. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per il destino del numero nove bianconero. Restare a Torino e ripartire da protagonista oppure chiudere definitivamente un capitolo che, nonostante le difficoltà, sembra avere ancora qualcosa da raccontare.