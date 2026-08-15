Vlahovic, Lukaku, Leao: la Turchia si avvicina alla serie A? Dundar Kesapli in esclusiva: “La Super Lig ha grandi ambizioni”

Da alcune sessioni di calciomercato, i club turchi stanno mettendo sul piatto ingenti risorse economiche per strappare alla concorrenza dei campionati più blasonati giocatori di alto livello. Gli ultimi in ordine di tempo ad approdare nella Super Lig sono stati due bomber di razza come Dusan Vlahovic, svincolato dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, e Romelu Lukaku. Ma anche Rafa Leao è un obiettivo sensibile, soprattutto del Galatasaray e del Fenerbahçe. Senza dimenticare Mason Greenwood, trattato per settimane dalla Roma e poi trasferitosi a Istanbul.
Una situazione che porta a pensare che il calcio turco stia superando quello italiano, in particolar modo dal punto di vista della disponibilità ad investire sui cartellini e sugli ingaggi di calciatori importanti. Ne abbiamo parlato con un esperto del settore come Dundar Kesapli, giornalista italo-turco da 37 anni nel nostro paese. Ha collaborato con Rai e Sky ed è uno dei cronisti, non solo sportivo, più importanti e riconosciuti sull’asse Roma-Istanbul. Oltre ad essere presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo.
- La Super Lig può davvero superare la Serie A?
- Perché i club turchi stanno investendo così tanto?
- Calhanoglu può diventare il prossimo grande colpo della Turchia?
- La Super Lig può avvicinarsi a Premier League e Liga?
- Da Vlahovic a Lukaku: chi può fare meglio in Turchia?
La Super Lig può davvero superare la Serie A?
“Non credo che si possa ancora dire che la Super Lig abbia superato la Serie A. Certamente, però, il calcio turco sta crescendo molto. I club stanno investendo, stanno puntando su giocatori importanti e hanno ambizioni sempre più grandi. Per quanto riguarda il livello tecnico, bisogna anche capire di cosa stiamo parlando. Ogni campionato ha le proprie caratteristiche, la propria qualità, il proprio modo di giocare e i propri obiettivi. La Serie A ha una storia e una tradizione importanti, mentre la Super Lig sta vivendo una fase di forte crescita. Dire oggi che la Turchia ha superato l’Italia sarebbe probabilmente esagerato. Possiamo, però, dire che il calcio turco sta aumentando il proprio livello e sta cercando di ridurre le distanze con i principali campionati europei”.
Perché i club turchi stanno investendo così tanto?
Qual è il segreto dei club turchi? Perché riescono a spendere così tanto?
“Non parlerei di un vero e proprio segreto. Credo soprattutto che ci siano obiettivi e ambizioni precise. Ogni nazione e ogni società hanno il proprio progetto: c’è chi vuole vincere il campionato, chi vuole competere in Europa e chi vuole aumentare il proprio prestigio e il proprio valore internazionale. In questo momento, molti club turchi stanno investendo parecchio proprio per raggiungere questi obiettivi. Se possono permettersi determinati investimenti, evidentemente hanno la possibilità economica per farlo e ritengono che sia il momento giusto per puntare in alto”.
Calhanoglu può diventare il prossimo grande colpo della Turchia?
Il prossimo grande colpo può essere Hakan Calhanoglu, capitano della Turchia e centrocampista dell’Inter, a parametro zero nel 2027?
“Non so se possiamo già parlare del prossimo grande colpo. Il mercato è imprevedibile e ci sono sempre mille sorprese. Nel calcio può succedere di tutto, anche in poco tempo. Per quanto riguarda Hakan Çalhanoglu, al momento sappiamo quello che ha dichiarato lui stesso: è contento di essere a Milano e di giocare nell’Inter. Anche se dovesse arrivare all’ultimo anno di contratto, credo che l’Inter, se vorrà continuare a puntare su di lui, potrebbe valutare un rinnovo, magari con una formula di uno più uno. Personalmente, se fossi al suo posto, continuerei a giocare nell’Inter e in Serie A. È un giocatore che ha conquistato l’affetto e il sostegno dei tifosi nerazzurri”.
La Super Lig può avvicinarsi a Premier League e Liga?
Pensi che nel prossimo futuro la Super Lig possa avvicinarsi ai livelli della Premier League e della Liga?
“Posso dire che mi farebbe piacere vedere il calcio turco avvicinarsi ai livelli della Premier League e della Liga. Sarebbe positivo per il nostro movimento e, più in generale, per tutto il calcio europeo. Però, servono grandi investimenti e, soprattutto, un progetto a lungo termine. Non basta acquistare due o tre grandi giocatori per raggiungere il livello dei campionati citati. Servono infrastrutture, settori giovanili, organizzazione, investimenti, capacità di creare ricavi e soprattutto continuità. La crescita di un campionato non può dipendere soltanto dal mercato dei trasferimenti”.
Da Vlahovic a Lukaku: chi può fare meglio in Turchia?
Quale tra i giocatori arrivati dall’Italia in questa sessione di mercato potrebbe fare meglio in Turchia?
“È difficile dirlo adesso, soprattutto finché i trasferimenti non saranno ufficiali. Lukaku al Fenerbahçe penso che potrebbe fare molto bene. È un giocatore con grande esperienza, forza fisica e qualità realizzative. Ha giocato ad altissimo livello in Italia e in Europa e ha anche una grande esperienza internazionale con la Nazionale belga. Credo che possa essere uno dei giocatori più interessanti da seguire nella prossima stagione”, ha concluso Kesapli ai microfoni di Virgilio Sport.