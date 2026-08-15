Vlahovic, Lukaku, Leao: la Turchia si avvicina alla serie A? Dundar Kesapli in esclusiva: “La Super Lig ha grandi ambizioni”

Da alcune sessioni di calciomercato, i club turchi stanno mettendo sul piatto ingenti risorse economiche per strappare alla concorrenza dei campionati più blasonati giocatori di alto livello. Gli ultimi in ordine di tempo ad approdare nella Super Lig sono stati due bomber di razza come Dusan Vlahovic, svincolato dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, e Romelu Lukaku. Ma anche Rafa Leao è un obiettivo sensibile, soprattutto del Galatasaray e del Fenerbahçe. Senza dimenticare Mason Greenwood, trattato per settimane dalla Roma e poi trasferitosi a Istanbul.

Una situazione che porta a pensare che il calcio turco stia superando quello italiano, in particolar modo dal punto di vista della disponibilità ad investire sui cartellini e sugli ingaggi di calciatori importanti. Ne abbiamo parlato con un esperto del settore come Dundar Kesapli, giornalista italo-turco da 37 anni nel nostro paese. Ha collaborato con Rai e Sky ed è uno dei cronisti, non solo sportivo, più importanti e riconosciuti sull’asse Roma-Istanbul. Oltre ad essere presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo.

La Super Lig può davvero superare la Serie A?

“Non credo che si possa ancora dire che la Super Lig abbia superato la Serie A. Certamente, però, il calcio turco sta crescendo molto. I club stanno investendo, stanno puntando su giocatori importanti e hanno ambizioni sempre più grandi. Per quanto riguarda il livello tecnico, bisogna anche capire di cosa stiamo parlando. Ogni campionato ha le proprie caratteristiche, la propria qualità, il proprio modo di giocare e i propri obiettivi. La Serie A ha una storia e una tradizione importanti, mentre la Super Lig sta vivendo una fase di forte crescita. Dire oggi che la Turchia ha superato l’Italia sarebbe probabilmente esagerato. Possiamo, però, dire che il calcio turco sta aumentando il proprio livello e sta cercando di ridurre le distanze con i principali campionati europei”.

Perché i club turchi stanno investendo così tanto?

Qual è il segreto dei club turchi? Perché riescono a spendere così tanto?