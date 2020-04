Vlahovic, messaggio chiaro alla Fiorentina

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: "Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla società viola, questa è la mia seconda casa. Mi hanno accolto e mi trattano come un figlio. Il mio sogno è di lasciare il segno a Firenze e, perché no, vincere qualcosa".

Un altro gioiello viola, Federico Chiesa, potrebbe invece andarsene: "Sono scelte personali e non posso assolutamente entrare nel merito. Però posso dire che Federico è un calciatore top e con lui mi trovo a meraviglia. Mi piace quando festeggia i gol scivolando sulle ginocchia".

"Cosa ruberei ad Haaland? Niente. Ho fiducia in me. E se continuerò a lavorare e a migliorare sono convinto che potrò arrivare lontano".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 10:33