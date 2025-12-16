L'attaccante serbo sarebbe pronto a chiudere con i rossoneri secondo i catalani, i rumors catalani sono insistenti e dimostrano come il Barcellona si stia defilando

Da un lato il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers, ufficializzato con un comunicato annunciato ma che ha consolidato il legame di fiducia, appartenenza con Max Allegri che gli ha affidato la fascia destra dopo i prestiti a Bologna e Roma nelle due stagioni precedenti. Dall’altro, l’indiscrezione che rilancia il matrimonio tra Dusan Vlahovic e il Milan grazie a un’operazione iperbolica che, dalla Spagna, promette di spaccare il mercato.

Milan, rinnovo Saelemaekers e obiettivo Fullkrug

L’obiettivo dichiarato per rafforzare la rosa nel quadro delle migliorie da apportare secondo Allegri è quell’attaccante in grado di conferire la qualità in attacco che, con l’assetto odierno, non può fornire le certezze cercate e promesse da Max.

Se per gennaio il nome che ricorre è quello di Niclas Fullkrug del West Ham, il quale arriverebbe con la formula del prestito oneroso, per l’estate prossima il grande obiettivo del Milan è quello di portare Dusan Vlahovic a Milan, sponda rossonera.

Il ritorno di Allegri-Vlahovic

Non suona come una novità assoluta, ma le condizioni contingenti agevolano la trattativa e la chiusura di questo trasferimento sull’asse Torino-Milano proprio dopo l’infortunio che avrebbe fermato Dusan e costretto all’intervento a Londra. Secondo i rumors che provengono dalla Catalogna, la squadra in pole position per Vlahovic (il quale non rinnoverà con la Juventus, immersa in faccende assai delicate) non sarebbe il Barcellona bensì il Milan che grazie ad Allegri vanta una special relationship con il giocatore.

ANSA

Dusan Vlahovic assiste all’allenamento post intervento

Vlahovic al Milan a giugno

Secondo Diario Sport, il Barcellona avrebbe depennato il nome di Dusan dalla propria lista di sostituti di Lewandoski, sia per le alte pretese dell’entourage del calciatore sia per la consapevolezza che il Milan sia la squadra che Vlahovic voglia ardentemente per ripartire dopo i quattro anni e mezzo ricchi di luci e ombre in bianconero.

Il costo dell’operazione

“E’ importante saper dire grazie a chi ti ha accolto ragazzo e ti ha aiutato a diventare uomo. Grazie di tutto Mister”. Allegri invece in estate quando il nome di Vlahovic era tornato di stretta attualità aveva definito: “Dusan è un ragazzo straordinario con il quale ho un bel rapporto, è un giocatore della Juve e del mercato parla Tare”. Ma quanto vale Dusan?

Stando a transfermarkt, il valore attuale di mercato è 35 milioni di euro, un crollo rispetto a dicembre 2024 il cui valore ammontava a circa 60 milioni di euro in considerazione anche della scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Un dettaglio non da poco e che alletta Barcellona, Milan e forse un terzo incomodo.