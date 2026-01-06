Vlahovic-Milan: la voce è clamorosa. Inter, scoppia il caso Luis Henrique. Juventus vicina a Rodriguez, e c'è l'idea Sorloth

Secondo Telelombardia, il serbo avrebbe trovato l'accordo con i rossoneri per giugno: quadriennale a 8+bonus a stagione. Bianconeri forti sul centrocampista del West Ham, il Besiktas insidia l'esterno nerazzurro

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Se sono rose fioriranno, e pazienza che mezza Italia in questo momento sia sotto la morsa della neve. I fiori del calciomercato invernale a volte maturano in estate, altre invece si possono cogliere subito.

Juventus-Rodriguez, contatto

E il caso della Juventus, alla spasmodica ricerca di un regista di centrocampo: l’idea Guido Rodriguez, argentino in forza al West Ham, è in ascesa. Secondo i dirigenti bianconeri, sarebbe ideale anche e soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Inoltre, Rodriguez è alla ricerca di minutaggio per tentare il rientro in extremis fra i convocati della nazionale al Mondiale. Agli hammers finora ha giocato poco: la Juventus ragione su un prestito fino a giugno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spalletti deve dare l’ok per Rodriguez

Tuttavia manca ancora l’ok definitivo di Luciano Spalletti sul centrocampista argentino, che in questa stagione ha collezionato 6 presenze con il West Ham tra campionato e coppa. I bianconeri si sono informati anche su Franck Kessié: l’ex centrocampista di Atalanta e Milan, può essere un’opzione ma a giugno quando scadrà il suo contratto con l’Al-Ahli. In uscita, Adzic ha ricevuto proposte da Verona e Genoa.

Sorloth e Norton-Cuffy idee bianconere

Ma con Vlahovic ko e Openda e David non ancora del tutto convincenti, anche l’attacco potrebbe aver bisogno di un restyling. E così occhio in casa Atletico Madrid, dove piace molto Sorloth, che potrebbe partire laddove la squadra di Simeone non dovesse liberare Raspadori. Per la fascia destra il primo obiettivo è Norton-Cuffy, che Ottolini vorrebbe portarsi dietro dal Genoa. Ma prima bisogna trovare una sistemazione a Joao Mario, che ha chiesto la cessione.

Milan-Vlahovic, c’è l’accordo

Ma il vero colpo a effetto di giornata è stato lanciato da Telelombardia, che ha parlato di un accordo raggiunto tra il Milan e Dusan Vlahovic. La trattativa sarebbe stata chiusa per giugno, con i dettagli che vengono svelati nell’ambito del programma condotto da Fabio Ravezzani: contratto di 4 anni, fino al 2030, da 8 milioni a stagione più bonus.

Vlahovic, i dettagli del contratto

Inoltre, 10 milioni di euro andrebbero a Vlahovic ed al suo staff, guidato dall’agente Darko Ristic. Un affare totale da 15 milioni di euro lordi all’anno, per un totale di 70 milioni tutto compreso. Il serbo diventerebbe così il calciatore più pagato della rosa rossonera, superando Rafael Leao.

Inter, Besiktas su Luis Henrique

In casa Inter, registrato il no di Cancelo, ora sta suonando l’allarme per Luis Henrique. L’esterno brasiliano è diventato un titolare della formazione nerazzurra dopo i problemi fisici di Dumfries, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto il Besiktas ci ha provato con insistenza nel periodo tra ottobre e l’inizio di novembre. L’obiettivo era quello di imbastire un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, e non è detto che i gialloneri non tornino alla carica.

Roma, acque agitate

Acque agitate in casa Roma: dietro al silenzio di Gian Piero Gasperini nel post partita di Lecce-Roma, partita vinta 2-0 dai giallorossi, c’è una situazione ad alta tensione all’interno della società, con l’allenatore che non condivide il modo di agire sul mercato del direttore sportivo Massara.

Raspadori convocato in Supercoppa

“Raspadori sí complica? Ci sono delle discussioni in corso, con club calciatore e agenti – ha detto oggi il ds giallorosso – è in evoluzione, sapevamo che poteva avere queste tempistiche. Zirkzee? E’ un centravanti che piace a molti, la soluzione adesso è diversa. Il cambio di guida tecnica può cambiare qualcosa. Non mi soffermerei sui singoli nomi”. Intanto Raspadori sarà a disposizione del club per giocare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, segno che la trattativa con i giallorossi è tutt’altro che conclusa.