Vlahovic non c'è ma il Besiktas vola, Italiano è primo in classifica ma non è ancora contento

Il bomber serbo era squalificato, contro l'Erzurumspor finisce 3-0 con il primo gol turco di Trossard, due reti annullate e i rimpianti dell'allenatore

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Anche senza Vlahovic il Besiktas non si ferma: i gialloneri inanellano la terza vittoria di fila e dopo il successo nel derby col Fenerbahce battono anche l’Erzurumspor a Dolmabahçe con il punteggio di 3-0, nonostante le consuete polemiche arbitrali con due reti annullate con l’intervento del Var, al 51′ a Trossard per un fallo di mano, ed al 55′ ad Vaclav Cerny.

La squalifica di Vlahovic

Dusan Vlahovic l’ha vista in tribuna. Il bomber ex Juventus ha scontato la squalifica di un turno dopo la rissa con Skriniar nel derby della scorsa settimana ma anche se l’attaccante serbo il Besiktas ha dominato. Primo gol al 21′ con Emirhan Topçu. Trossard – alla prima rete nella SuperLig turca, ha raddoppiato al 27′ e nella ripresa all’81’ ha fissato il risultato sul 3-0 İlhan Fakılı.

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Il Besiktas ora è capolista

Con questo risultato, il Beşiktaş ha raggiunto quota 12 punti e si è portato in testa alla classifica con una partita in meno e ora ritroverà anche Vlahovic. L’Erzurumspor FK è rimasto fermo a 4 punti ma Vincenzo Italiano non riesce ad essere del tutto soddisfatto. Il tecnico ex Fiorentina pensa ancora ai punti persi a inizio stagione: “Era una partita molto pericolosa. Non è facile ritrovare quella motivazione e quella fame dopo un derby. Quello che abbiamo vissuto la settimana scorsa è stata follia, frenesia. Abbiamo iniziato bene la partita e abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci. Il secondo tempo è stato più tranquillo. L’importante è vincere. Dobbiamo continuare così. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro”.

I rimpianti di Italiano

Il pensiero torna alle sconfitte precedenti: “Abbiamo perso due partite. Abbiamo imparato molto da quelle partite; ci hanno insegnato come reagire. Abbiamo imparato queste cose dopo quelle due sconfitte. Sono contento che abbiamo imparato queste lezioni. La differenza tra la partita contro l’Alanya e quella di oggi è che oggi abbiamo segnato prima. Abbiamo scardinato la difesa avversaria prima. L’Alanyaspor aveva anche adottato una strategia diversa in quella partita. Sono deluso da quella gara. Se avessimo ottenuto punti in quella partita, ora staremmo parlando di cose diverse. È una cosa che mi dà un po’ fastidio ma stiamo migliorando giorno dopo giorno”.