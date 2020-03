"Vlahovic positivo al Coronavirus": l'annuncio della Fiorentina

“ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione”. Con queste parole il club gigliato ha annunciato la positività al Coronavirus dell’attaccante serbo.

“La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore” ha confermato il club.

La notizia arriva a pochissima distanza da quella, comunicata dalla Sampdoria, dei cinque tesserati risultati positivi, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina e Morten Thorsby e il medico sociale Amedeo Baldari.

Negli ultimi giorni, il patron della Fiorentina Rocco Commisso aveva rincuorato gli appassionati dagli Stati Uniti: “In questi giorni mia moglie Catherine ed io seguiamo ogni attimo, anche se siamo qui in America, la situazione in Italia con grande preoccupazione”.

“Il nostro pensiero oltre che a tutti i cittadini italiani, è in particolare per Firenze, per la Famiglia Viola, i tifosi, i dipendenti, i giocatori e per nostro figlio Giuseppe. Tutti stanno cambiando il loro modo di vivere per combattere e sconfiggere questo terribile nemico” aveva aggiunto Commisso.

Il numero uno della dirigenza viola aveva rivolto un appello al rispetto delle direttive indicate dal decreto d’emergenza: “Occorre seguire le regole che sono state indicate in maniera seria e con grande attenzione. Siamo al vostro fianco anche in questa partita, è fondamentale rimanere tutti uniti. Forza ragazzi e Forza Famiglia Viola!”.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 19:29