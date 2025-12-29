Vlahovic, prove di intesa con la Juventus ma occhio al Barcellona: è il prescelto per il dopo-Lewandowski

Secondo quanto riportato da Marca, il centravanti serbo sarebbe finito nel mirino dei blaugrana per giugno, ma il prolungamento del contratto con bianconeri non è ancora da escludere

Storia da dimenticare o da raccontare? Dovesse finire così, non sarebbe esagerato parlare di storia sbagliata, ma l’ultima parola del legame tra Dusan Vlahovic e la Juventus non è stata ancora pronunciata.

Vlahovic-Juventus, stagione in stand-by

Il passaggio del serbo dalla Fiorentina alla Juventus fece scalpore, soprattutto per le tempistiche: quasi 80 milioni di euro nel mese di gennaio 2022, un impatto fulminante, uno score sufficiente ma non esaltante (in tutto 64 gol in 162 presenze in bianconero, media di 0,39 gol a partita). E il recente infortunio, che ha messo in stand-by quella che si stava annunciando come la miglior stagione del serbo con la maglia bianconera.

Vlahovic, la data del rientro

Il paradosso è proprio questo: ormai alla porta, contratto in scadenza, due nuovi attaccanti arrivati (David e Openda), ma alla fine il titolare era lui, almeno fino a quel fatidico Juventus-Cagliari. Lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro, operazione effettuata a inizio dicembre e rientro programmato per fine febbraio, in tempo per eventuali play off di Champions League.

Rinnovo con la Juventus o Barcellona

Eppure, il condizionale è d’obbligo e per due ordini di motivi: il primo riguarda il contratto, che scade a giugno 2026, e di sicuro la Juventus non proporrà (se lo proporrà) un rinnovo alle cifre attuali. Il tetto fissato da Comolli è di 6+bonus, difficile pensare ad una eventuale proposta più congrua visti anche i paletti al bilancio bianconero.

Barcellona, idea Vlahovic

Il secondo motivo riguarda il Barcellona, che secondo Marca avrebbe messo gli occhi sull’attaccante. Non capita tutti i giorni che un giocatore di quel livello si liberi a parametro zero, di conseguenza è inevitabile che i grandi club alzino le antenne. I primi ad averlo fallo sembrano i blaugrana, che a giugno si separeranno da Robert Lewandowski.

Il post-Lewandowski

Stando ai media spagnoli, ci sarebbe stato un primo contatto con cui il club catalano spera di mettere le basi per un possibile accordo. L’obiettivo del Barça è acquisire un giocatore a parametro zero (la prima opzione è aspettare il mercato estivo) o negoziare un trasferimento in questa stessa finestra a condizioni molto favorevoli (o una piccola cifra ora o niente in estate).

Vlahovic, suggestione blaugrana

L’interesse per l’attaccante serbo è sul tavolo: Flick considera Ferran Torres un attaccante essenziale, ma la partenza dell’attaccante polacco (se alla fine non rinnova il contratto) lascerebbe un vuoto che Laporta vuole colmare con un giocatore di alto livello, e il mercato non offre tante opzioni a basso costo come Vlahovic.