L’ex Juventus continua a segnare con la maglia del Besiktas e Italiano si riporta a -1 dal Galatasaray di Leao. Montella affida ai social il suo messaggio d’addio alla Turchia

La coppia Vlahovic–Italiano funziona come meglio non potrebbe. Dusan ora segna anche su rigore, centra il primo record della sua nuova avventura in Super Lig e regala tre punti pesantissimi al Besiktas, che si porta a -1 in classifica dal Galatasaray capolista. Intanto Montella saluta la Turchia con un toccante messaggio d’addio.

Besiktas, Vlahovic da record: gol decisivo dal dischetto

Vlahovic ha deciso la sfida casalinga col Kocaelispor segnando il gol del 2-1 dal dischetto alla mezz’ora. Il centravanti è al sesto centro in campionato e ha già battuto un record: è diventato il primo giocatore dalla stagione 2000-2001 a segnare in tutte e quattro le sue prime apparizioni con il Besiktas. Rimpianti in casa Juventus? Beh, un pochino sì. Anche perché Dusan è diventato infallibile dagli undici metri: quello odierno è già il secondo rigore trasformato con la nuova maglia del club di Istanbul.

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Italiano vede il Galatasaray: la vetta dista un punto

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Amedspor prima della sosta, Italiano aveva bisogno di una vittoria per ripartire, e vittoria è stata. La partita si è decisa tutta nel primo tempo: Kocku ha portato in vantaggio il Besiktas al 18’ con un tiro dalla destra dell’area di rigore indirizzato all’angolino, poi il Kocaelispor ha pareggiato al 27’ con Show, ma dopo quattro minuti Vlahovic ha fissato il risultato sul 2-1. Con questo successo i bianconeri di Istanbul sono saliti a quota 15 punti dopo 7 giornate, a -1 dalla vetta occupata dal Galatasaray di Osimhen e Rafa Leao.

Il commovente addio di Montella alla Turchia

“Spero che il popolo turco possa ricordarmi con amore e rispetto”. È l’auspicio di Montella dopo la fine del suo rapporto con la Turchia, durato tre anni. “Ogni bella storia ha una fine, ma alcuni percorsi lasciano un segno che va ben oltre il calcio. È stato un grande onore per me essere l’allenatore della nazionale turca”, ha scritto sui social. Dopo i ringraziamenti di rito alla Federazione e ai calciatori, ha aggiunto: “Gli innumerevoli messaggi di affetto che ho ricevuto da loro al termine del mio incarico di allenatore sono un’ulteriore prova del forte legame che ci unisce. Ringrazio i nostri tifosi per la loro impareggiabile passione e il loro sostegno da ogni angolo del mondo. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili, raggiunto successi storici, superato sfide e scritto una pagina speciale nella storia di questo Paese. Conserverò per sempre nel mio cuore tutti questi ricordi e il calore che il popolo turco mi ha dimostrato”.