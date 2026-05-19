Vlahovic il rinnovo con la Juventus senza Champions paradossale, il Milan torna l'alternativa possibile

Vlahovic gioca, è operativo ma per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e arrivare al rinnovo, la Juventus ha solamente una combinazione utile per centrare l’obiettivo e convincere Dusan. La squadra di Luciano Spalletti deve vincere e sperare che il Como non faccia lo stesso, così come una fra Milan e Roma che non dovrebbe ottenere quello stesso risultato.

L’intenzione di Dusan Vlahovic di rinnovare sarebbe sensata se e solo se la Juventus centrasse l’obiettivo qualificazione Champions. Non c’è da argomentare sul nodo da sciogliere per comprendere e tracciare un bilancio consapevole della stagione. L’ingresso nell’Europa che conta ha la sua pregnanza, la sua centralità anche sul versante della trattativa che spingerebbe l’attaccante a prolungare ma non a rimanere con assoluta certezza. Perché allora non rivalutare il Milan o insistere con l’ Atletico Madrid , come emerso qualche giorno addietro?

L’eventualità che sia rivalutato il Milan sarebbe una strada percorribile, da valutare in base alla discriminante della qualificazione, dunque. Se come pare i rossoneri, nonostante tutto e tutti compreso Leao, dovessero entrare la sicurezza di giocare in una competizione di massimo livello sarebbe appetibile per Vlahovic.

E lo stesso club vanterebbe un argomento convincente, sul piano sportivo e non solo, per l’entourage di Vlahovic e a quel Darko Ristic con cui ha già negoziato l’affare Kostic.

L’incastro non è banale, perché anche la permanenza del tecnico milanista, Massimiliano Allegri, ha la sua valenza in questo quadro come la possibile rivoluzione societaria che può mettere in atto in estate il patron Gerry Cardinale.

Vlahovic proposto all’Atletico Madrid

Insomma, quella pista che a gennaio aveva attivato il calciomercato potrebbe tornare di stretta attualità in base all’esito dell’ultime e decisiva giornata di campionato. Ma che cosa accadrebbe, poi?

Secondo quello che aveva anticipato Nicolò Schira su X, l’attaccante sarebbe stato proposto nei giorni scorsi all’Atletico Madrid.

I sondaggi però più credibili sono arrivati, a quanto sembra, dal Bayern Monaco, all’interno del quale però dovrebbe fronteggiare il dualismo con Harry Kane, con il quale andrebbe a costruire un reparto offensivo ancora più temibile.

La scadenza di contratto decisiva

Quell’indiscrezione non verte solo sulla questione dell’uscita di scena di Vlahovic, ma sul come. Nel post veniva precisato che il giocatore sarebbe stato proposto come giocatore in scadenza ovvero “free agent”. Una possibilità concreta qualora la firma non arrivasse.

E a perderci, a questo punto, sarebbe la società che aveva stretto un accordo importante quando il giocatore arrivò in bianconero dalla Fiorentina e oggi si trova costretta a versare quei 12 milioni sproporzionati rispetto alle condizioni attuali. Un presente destinato a mutare, in modo irreversibile, alla prossima giornata.