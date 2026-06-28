Futuro incerto per l'attaccante serbo che si propone ai blaugrana mentre il mercato resta aperto e ricco di scenari

Dusan Vlahovic si prepara a salutare definitivamente la Juventus. Con il contratto ormai in scadenza e il rifiuto del rinnovo con il club bianconero, l’attaccante serbo è quindi pronto a cambiare aria ma la sua prossima destinazione resta tutt’altro che definita: le tre ipotesi sul piatto.

Besiktas in stand by

Nonostante vari contatti e sondaggi, il quadro è ancora aperto e in continua evoluzione, con diverse opzioni sul tavolo ma nessuna trattativa realmente chiusa. Tra le soluzioni ancora vive c’è quella che porta al Besiktas. Il club turco, infatti, ha presentato un’offerta importante, con un ingaggio stimato tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione per convincere il centravanti.

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L’operazione è stata costruita su indicazione del nuovo allenatore, Vincenzo Italiano, che ha ottenuto il via libera della dirigenza per puntare su Vlahovic come attaccante ideale. Al momento, però, il giocatore avrebbe detto di no.

Vlahovic vuole il Barcellona

Il motivo? Per l’attaccante serbo la pista ideale sarebbe la Liga. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e da altri media spagnoli, Vlahovic avrebbe nuovamente aperto al Barcellona, proponendosi al club catalano come possibile soluzione per il reparto offensivo, al posto di Lewandowski che ha lasciato il club. La priorità del Barcellona resta Julian Álvarez, considerato il centravanti ideale per il futuro del progetto tecnico. L’argentino avrebbe manifestato apertura al trasferimento, alimentando le strategie del club ma c’è da registrare anche la possibile partenza di Ferran Torres. Questa opzione potrebbe costringere il Barça a valutare anche altre soluzioni per il ruolo di prima punta. In questo contesto, Vlahovic potrebbe rappresentare un’opportunità a parametro zero, pur non essendo la prima scelta della dirigenza.

Perché il Barca potrebbe prendere il serbo

Nonostante Vlahovic non rappresenti una priorità, in casa blaugrana c’è da risolvere un altro problema: la possibile partenza di Ferran Torres. Questa opzione potrebbe costringere il Barça a valutare anche altre soluzioni per il ruolo di prima punta. In questo contesto, Vlahovic potrebbe rappresentare un’opportunità a parametro zero. L’eventuale arrivo del serbo al Barça dipenderebbe anche dalle richieste economiche: si parla di circa otto milioni di euro di ingaggio e un bonus alla firma importante.