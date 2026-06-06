VNL, anche la Turchia di Santarelli cede il passo all'Italia. Velasco non vede l'ora di sfidare il Brasile

Terza vittoria consecutiva per l'Italia di Velasco, che supera la Turchia di Santarelli e si prepara ad affrontare il Brasile padrone di casa. "Sarà un test importante per tutte". Antropova a riposo

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il tris è servito, e non era affatto scontato. Ma all’Italvolley di Julio Velasco riesce tutto alla perfezione: 3-1 anche alla Turchia di Daniele Santarelli, che quantomeno trova il modo per strappare un set alle azzurre, senza però riuscire a portare a casa una partita che l’Italia ha sempre avuto in mano, al netto del passaggio a vuoto avuto nel finale di secondo set. Il finale non ammette repliche: 25-16, 26-28, 25-19, 25-15 in favore delle azzurre, che confezionano la vittoria consecutiva numero 39 e si prepararono a passare per le forche caudine della sfida con il Brasile (domenica, ore 19,30), il vero banco di prova di questa prima settimana di VNL.

Velasco fa turnover, ma nessuno se ne accorge

È stata un’Italia diversa nella forma e nella sostanza rispetto a quella ammirata nelle prime due uscite. Out Antropova e Manfredini, Velasco ha dato fiducia a Nervini (al rientro dopo un turno di stop) e Meli, variando interpreti ma trovando comunque tutte le risposte desiderate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’ha pensato però Adigwe a dare subito un’impronta forte alla partita con due ace in un avvio di partita a senso unico, con l’Italia subito avanti 12-5 nel primo parziale. Il dominio azzurro è lampante e produce un set a senso unico, a differenza del secondo dove pure le azzurre partono forte con un paio di ace di Cambi e un muro di Nwakalor.

L’Italia scappa sul 7-1, poi però subisce la reazione delle turche, trascinate da Erkek e brave a ritrovare la parità a quota 17. Nervini e ancora Nwakalor spingono l’Italia sul 23-21, ma nel momento clou del parziale le azzurre si spengono e un errore di Nervini regala la prima palla set alle turche, anche se quella buona è la terza, convertita ancora da Erkek.

Nel finale si vede anche Antropova per sigillare la vittoria

A partire dal terzo set, la reazione azzurra è però veemente: Omoruyi e Adigwe lanciano l’Italia sul 6-2 costringendo Santarelli al timeout. Lo strappo diventa di 7 punti quando Nwakalor mette giù un monster block d’autore su Erkek, che poi non trova le mani del muro azzurro per l’errore che vale il 14-7. La reazione turca non tarda ad arrivare: Ozden al servizio piazza un uno-due che riporta la Turchia a -3 inducendo Velasco a chiedere timeout.

Dopo la sospensione le azzurre tornano in ritmo con Nervini e complice qualche errore di troppo della Turchia volano sul 19-13. La neo entrata Manfredini si fa valere al centro (20-14) ma due errori in attacco di Diop e Omoruyi rimettono la Turchia a -4 (20-16). Erkek spinge le sue fino al -3 salvo essere respinte da Omoruyi e Nwakalor che danno il là alla fuga decisiva azzurra che porta al 25-19 che manda i titoli di coda al terzo set.

Nel quarto parziale Velasco si gioca la carta Antropova che entra al servizio per mettere in subbuglio la ricezione della Turchia che ripiomba a -4 (14-10) grazie alle giocate sottorete di Nwakalor prima e Adigwe poi (14-10). L’impatto in battuta di Antropova fa da detonatore alla fuga azzurra sigillata a colpi di muro e attacchi al centro di una scatenata Nwakalor (17-10). È la fuga giusta verso la vittoria conquistata grazie al 25-15 finale.

Velasco elogia il gruppo e ora “attende” il Brasile

Velasco a fine gare ha elogiato le sue ragazze. “Abbiamo vinto mettendo in campo carattere e gioco, lasciando un giro a riposo Manfredini e Antropova che necessitavano di tirare un attimo il fiato. Abbiamo dato l’opportunità ad altre di entrare in ritmo perché sappiamo che in questo tipo di competizioni tutte devono essere pronte. Il livello si sta alzando partita dopo partita: Bulgaria, Olanda, adesso la Turchia che pur non essendo al completo resta una signora squadra, e domani affronteremo il Brasile che è al completo ed è una squadra molto forte.

In generale però sono molto contento della prova offerta soprattutto in muro e copertura abbiamo fatto un ottimo lavoro. È molto importante perché quando la squadra copre bene da fiducia agli attaccanti che sanno di poter giocare a proprio agio anche se subiscono qualche muro di troppo. Domani sarà un altro test importante ma più che un test sarà un’opportunità perché giocare contro il Brasile a Brasilia vale tanto a livello di esperienza per questo nuovo gruppo.

Abbiamo lasciato a riposo quattro titolari senza considerare che Moki ha deciso di smettere con la nazionale. Considerando che Kate non era titolare e che sta giocando in un nuovo ruolo, praticamente solo Nervini è rimasta del sestetto che ha giocato la scorsa stagione. Questo è molto importante e pertanto domani dovremo viverla come una grande opportunità di crescita e se non riusciremo a vincere sarà fondamentale imparare. Detto questo, le tre vittorie ottenute diventano fondamentali in chiave Finals”.