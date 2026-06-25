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VNL, che batosta per l’Italia contro l’Ucraina! De Giorgi ora trema: le Finals in Cina a forte rischio

Nubi nere si addensano sopra la nazionale di De Giorgi: brutto ko. con l’Ucraina e qualificazione alle Finals di Ningbo a forte rischio. Bottolo il solo ad andare in doppia cifra: ora Brasile e Slovenia

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Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Pensavamo che piovesse, non che grandinasse. Perché dopo il ko con la Bulgaria l’Italia di De Giorgi era chiamata a un pronto riscatto, ma al contrario contro l’Ucraina è andata incontro a un rovescio pesantissimo. Tanto che il 3-0 incassato da Bottolo e compagni rischia di rivelarsi tremendamente complesso da rimediare in ottica Finals, con gli azzurri che adesso vedono a serio rischio la permanenza tra le prime 7 della classifica (la Cina parteciperà a prescindere, essendo paese ospitante). E contro Brasile e Slovenia arriveranno due confronti potenzialmente già decisivi.

in aggiornamento

VNL, che batosta per l’Italia contro l’Ucraina! De Giorgi ora trema: le Finals in Cina a forte rischio Ansa

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