VNL, comodo 3-0 dell'Italia al Belgio con la solita Antropova da urlo (23 punti). Bene anche Egonu: Finals ipotecate

Missione compiuta per l'Italia: 3-0 al Belgio e fase finale di VNL in cassaforte. Antropova dominante, Fahr in doppia cifra a 12, Egonu ne firma 6 nei ritagli di partita concessi

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Facile doveva essere, facile s’è rivelata. La seconda uscita dell’Italia di Velasco nella week 3 di VNL non ha riservato la benché minima sorpresa: 3-0 comodo al Belgio, con la solita Kate Antropova sugli scudi (23 punti) e Paola Egonu che continua a guadagnare spazio e considerazione in uscita dalla panchina, segnalandosi per i 6 attacchi vincenti mandati a segno. Chiaro però che il valore delle avversarie era quello che era, ma l’Italia con questa vittoria da tre punti (e senza set lasciati per strada) strappa il pass per le Finals di Macao, pronta ora a concentrarsi sulle ultime due sfide contro Canada e Cina per ottenere la migliore posizione possibile al termine della prima fase.

Antropova scatenata: è Kate la leader azzurra

Saranno due test importanti per capire a che punto è il percorso di crescita del gruppo azzurro, soprattutto per quel che riguarda le tante giocatrici arrivate in ritiro da qualche settimana appena. Egonu infatti per ora continua a essere gestita in modo sapiente da Velasco, che sa di non poter prescindere da Antropova nello starting six, e per quanto visto nessuno può dargli torto (23 punti con 6 ace e 4 muri).

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Il 25-20, 25-16, 25-19 finale sta lì a ribadire che non c’è stata proprio storia: troppo superiori Danesi e compagne, con il CT che ha dato modo un po’ a tutte di rimettersi in ritmo. La scelta di ripartire dalle sei già viste all’opera con l’Ucraina 48 prima (Orro-Antropova, Danesi-Fahr, Sylla-Nervini e Fersino) ha pagato dividendi in fretta: la capitana ha subito messo le marce alte in avvio, riuscendo a rintuzzare il primordiale tentativo di fuga delle Yellow Tigers prima di affidarsi a Kate (due ace di fila) per scavare il primo solco.

Il primo parziale è il più combattuto di tutti, ma sul 15-13 l’Italia molla gli ormeggi e scappa con due attacchi di Antropova e un muro di Danesi. Nel finale di set entra anche Egonu che firma due punti e archivia la pratica senza dover attendere oltre.

Nervini e Fahr salgono di tono quando serve

I due set restanti dimostrano che quando l’Italia fa l’Italia non c’è avversario che tenga. Lo capiscono in fretta le belghe, costrette a incassare un 6-1 di parziale iniziale (altri due ace di Antropova più uno di Danesi, ma incidono anche Nervini e Fahr) che le manda subito fuori dalla contesa. Stella è ispirata e trova sempre diagonali interessanti, così per Velasco le buone notizie arrivano tutte assieme e vanno nella direzione sperata.

È proprio Nervini a chiudere i conti con l’ennesimo mani-out del suo set (5 punti, tutti in attacco), poi nel terzo è di nuovo lei ad aprire le danze prima del muro col quale Antropova trova il primo allungo sul 5-3. Kate e Fahr maramaldeggiano e sul 9-4 c’è gloria anche per la neo entrata Omoruyi, che mura Koulberg. Il resto è pura accademia, con Antropova che mette giù l’ultimo pallone.

Con Canada e Cina per salire nella griglia

Con Canada e Cina l’asticella sarà destinata ad alzarsi, ma è quello che più di ogni altra cosa vorrebbe vedere Velasco: partite “vere” dal primo all’ultimo scambio, con la voglia di spingersi sempre oltre.

In classifica solo il Brasile ha più punti delle azzurre (9 vittorie e un ko.), mentre gli USA sono davanti con 9 vittorie ma una partita in più, e quindi a rischio sorpasso. L’Italia ha sostanzialmente blindato il terzo posto (le basterà vincere una delle prossime due partite), ma l’obiettivo da qui a domenica sarà quello di provare a salire di una, se non due posizioni, approfittando anche dello scontro diretto tra Brasile-USA nell’ultima giornata di gare.