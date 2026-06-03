VNL, è subito grande Italia: 3-0 alla Bulgaria, Velasco si gode un'Antropova pimpante in posto 4. Decisiva Omoruyi

Il debutto dell'Italia di Velasco nella VNL 2026 è subito vincente: 3-0 alla Bulgaria di Abbondanza, con Antropova top scorer a quota 14 punti. Bene anche Adigwe (12), un po' in ombra Nervini

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Giovani si, vincenti pure. Le ragazze di Velasco in fondo hanno il dna di chi le ha precedute: la Bulgaria di Marcello Abbondanza non può far altro che segnare il passo nel debutto nella nuova stagione di VNL, con le italiane che vincono 3-0, mettendo in fila la 37esima vittoria in partite ufficiali. Vittoria voluta, cercata e meritata, con qualche brivido corso nel finale di terzo set, ma con una protagonista su tutte che guarda a caso risponde al nome di Kate Antropova, al debutto in gare ufficiali nel nuovo ruolo di schiacciatrice, apparsa subito debitamente a suo agio nei dettami tecnico-tattici voluti da Velasco.

Antropova convince, Adigwe va, Omoruyi “spacca” nel finale

Kate era l’osservata speciale, ma tutto il gruppo azzurro sbarcato a Brasilia ha risposto presente. Il 3-0 finale è venuto fuori abbastanza naturale: 25-22, 25-16, 27-25 i parziali di una sfida che per lunghi tratti l’Italia ha avuto saldamente in mano, ma che nel finale di terzo set s’è un po’ fatta complicata, col rischio (evitato) di doversela andare a giocare al quarto, se non al quinto parziale.

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Insomma, una vittoria di gruppo che conferma la bontà delle scelte operate dal CT, che ha dato fiducia in avvio alla diagonale Cambi-Adigwe, inserendo Nwakalor e Manfredini al centro, Antropova e Nervini in banda e Fersino nel ruolo di libero (prima uscita da titolare per l’erede designata di Moki De Gennaro). Alla fine Antropova ha dettato legge in attacco mettendo giù 14 palloni, seguita da Adigwe a quota 12 e da Omoruyi che è salita in cattedra nel convulso finale, dove ha messo giù 4 dei 9 palloni di serata (Velasco l’ha messa dentro titolare del terzo set dando un po’ di fiato a Nervini, non troppo presente dentro il match rispetto ad altre recite).

In generale però tutte le ragazze hanno dato le risposte desiderate: bene soprattutto le esordienti, con Meli che nel terzo set ha saputo far tornare i conti, trovando anche un paio di muri pesanti per indirizzare il parziale.

Primo set in crescendo, secondo parziale senza storia

La prima delle azzurre era particolarmente attesa, soprattutto per vedere cosa avrebbe fatto e come si sarebbe comportata Antropova, schierata per la prima volta in banda. Un esperimento che aveva dato buoni riscontri nei precedenti test amichevoli e che li ha confermati nel debutto in gare ufficiali, seppur nelle prime battute le bulgare hanno provato a prendere subito il largo (5-7).

Adigwe è la prima a ricucire e a impattare, poi arriva un attacco imperioso di Kate e un ace di Nervini per far decollare l’Italia (13-11). La partita è vibrante, Stoyanova risponde colpo su colpo, ma un altro ace di Manfredini lancia le azzurre sul 15-12 e Nervini trova la parallela che vale il 20-16. Entrano Scola e Diop (il nuovo “doppio cambio”) al posto di Cambi e Adigwe e l’Italia riesce a gestire senza grossi affanni le operazioni, chiudendo sul 25-22.

Nel secondo set Antropova innesta subito le marce alte e la partita diventa più semplice, con l’ex opposto di Scandicci che martella a più non posso firmando il 10-5 che consegna una corsia preferenziale alle ragazze di Velasco. Entra anche Omoruyi, subito in palla, e la Bulgaria non trova le risorse per replicare: il 25-16 arriva grazie a un muro di Diop, ma per l’Italia tutto appare fin troppo semplice e scontato.

Omoruyi risolve i problemi nel terzo parziale

Almeno nel terzo set si assiste a un po’ più di equilibrio, oltre che di fatica: bulgare subito avanti 4-0, ma Antropova e Omoruyi replicano più o meno con la stessa moneta, trovando la parità a quota 6. Il tentativo di fuga italiano viene rintuzzando da un 3-0 di parziale che rimette la partita in bilico sul 16 pari, con Omoruyi che diventa il principale terminale offensivo azzurro.

Diop trova un punto di capitale importanza e sul 20-18 l’Italia penserebbe anche a gestire, specie quando Meli piazza il muro che vale il 23-21. Nikolova però respinge indietro Antropova e sul 23 pari l’inerzia si sposta dalla parte delle bulgare, che con Stoyanova vanno addirittura al set point. Omoruyi però ferma tutto, poi concretizza uno scambio spettacolare (con salvataggio di piede di Fersino) per il 25-24 azzurro.

Adigwe manda in rete il servizio sul primo match point, Omoruyi se ne procura un altro e stavolta Cambi esalta Manfredini, che in fast chiude le ostilità. L’Italia tornerà in campo tra 48 ore (alle 1 italiane tra venerdì e sabato) contro l’Olanda. Ma per quanto visto al debutto, tutto sembra volgere al meglio.