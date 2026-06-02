VNL, ecco i primi 14 convocati di De Giorgi: Giannelli, Michieletto e altri big a riposo, Bottolo "promosso" capitano

Ufficiali le convocazioni di Fefé De Giorgi per la prima week di VNL: formazione giovane e (in parte) sperimentale, ma con ampi margini di crescita. A Cavalese lavorerà un gruppo B

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Fefé De Giorgi sa che l’Italia del volley ha una missione da compiere, prima o tardi che sarà: mettere le mani sulla VNL, la competizione che ha raccolto il testimone da quella che una volta era la World League, e che dal 2018 a oggi non ha mai visto l’Italia salire sul gradino più alto del podio. Lo scorso anno gli azzurri ci sono andati vicini, battuti in finale dalla Polonia, ma non è comunque bastato: il primo podio assoluto nella manifestazione non cancella la voglia di provare a colmare la lacuna. E sebbene la VNL negli anni sia diventata soprattutto un ottimo terreno per testare uomini e interpreti, di certo nessuno in casa azzurra vuol farsi sfuggire l’occasione per provare ad andare a Ningbo a fine luglio a giocarsi la vittoria finale.

Il programma azzurro in terra canadese: debutto con la Francia

La scalata italiana alla VNL 2026 comincerà in Canada, a Ottawa, sede della prima week che vedrà impegnati i ragazzi di Fefé. Che per l’occasione ne ha convocati 14, senza grosse sorprese rispetto a quanto visto nella tre giorni di test contro Turchia (una vittoria a Cavalese e un sonoro ko. a Bergamo) e Belgio (vittoria in rimonta per 3-2 a Verona).

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Lì ritroverà tutti quanti a Roma il prossimo 4 giugno per poi prendere l’aereo che porterà tutta la comitiva in Canada un paio di giorni più tardi, in tempo per il debutto previsto nella serata italiana di mercoledì 10 giugno contro la Francia di Andrea Giani. A seguire l’Italia giocherà giovedì 11 sempre alle 22 (ora italiana) contro la Germania, poi nella notte tra il 13-14 giugno alle 1,30 contro la Turchia, infine alla mezzanotte del 15 giugno contro gli Stati Uniti. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta da Dazn e VBTV, con l’Italia che proverà subito a conquistare qualche punto pesante per rilanciare la propria candidatura in vista della final eight in terra cinese.

Le due liste di Fefé: a Cavalese lavorerà una sorta di Italia B

De Giorgi in Canada ha deciso di affidarsi a un roster giovane, ma con diversi elementi già visti all’opera nella nazionale maggiore. Turno di riposo (come previsto) per gente come Giannelli, Russo, Romanò, Michieletto, Sbertoli, Balaso e Lavia, con Mattia Bottolo investito del ruolo di capitano (nonché fresco di rinnovo con Civitanova fino al 2029).

L’Italia si presenterà con Paolo Porro e Mattia Boninfante in cabina di regia, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro e Mattia Orioli in banda, Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta in posto 2, i centrali Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Maria Gargiulo e Leandro Mosca e i liberi Gabriele Laurezano e Domenico Pace.

Contestualmente, a Cavalese agli ordini di Giancarlo Tomasello lavoreranno alcuni elementi inseriti in una sorta di lista B: si tratta dei palleggiatori Bryan Argilagos e Riccardo Sbertoli (atteso dal 6 giugno), i centrali Andrea Truocchio, Lorenzo Cortesia e Francesco Comparoni, gli schiacciatori Daniele Lavia, Tim Held, Giulio Magalini e Tommaso Ichino, gli opposti Tommaso Guzzo e Lorenzo Sala e il libero Matteo Staforini, con l’aggiunta dei giovani Alberto Alberini e Federico Roberti.