Condannata a vincere. La Nazionale femminile di volley va a caccia di un nuovo titolo da inserire in bacheca, la Volleyball Nations League già vinta nel 2024 e nel 2025. La vittoria di due anni fa fu il primo trofeo dell’era Velasco, quello che diede inizio a un percorso straordinario. Quella dell’anno scorso, invece, fu la conferma che Egonu, Sylla e compagne erano (e sono ancora oggi) la squadra da battere. Adesso, a Macao, le Azzurre inseguono il tris, che farebbe da preludio al vero grande obiettivo di questa estate: la conquista del titolo europeo (unico che manca a questo gruppo eccezionale, campione di tutto il resto) e del pass olimpico per Los Angeles 2028.
- Volleyball Nations League, Italia-Olanda nei quarti
- Velasco: "Vietato pensare alle vittorie del passato"
- Danesi vuol vincere ancora: "Pronte a dare il 2000%"
Volleyball Nations League, Italia-Olanda nei quarti
Si parte mercoledì 22 luglio alle 10 italiane contro l’Olanda, già battuta 3-0 nel corso della Week 1 a Brasilia ma protagonista di un ottimo finale. Trascinate da Daalderop e da altre giocatrici di buon livello come Bajens o Knollema, le Orange di Koslowski hanno chiuso la regular season al settimo posto e giocano senza alcuna pressione. Quella è tutta sull’Italia e Julio Velasco lo sa. “Sono certo che sarà una sfida difficile trattandosi della prima partita dopo dieci giorni senza gare e più in generale perché sarà la prima partita in questo tipo di competizioni che sappiamo nascondere molte insidie”, le parole del CT.
Velasco: “Vietato pensare alle vittorie del passato”
“Siamo pronti, la squadra sta bene, le ragazze stanno lavorando bene ma siamo consapevoli che nessuna partita è semplice a questo livello“, il monito di Julio. “Arriviamo a queste Finals dopo aver dato spazio a tante giocatrici nel corso delle tre week e ora siamo pronti a dare il meglio di noi stessi. Quello che è accaduto nel passato appartiene al passato. Ho ripetuto alle ragazze che devono scendere in campo pensando di aver perso nelle scorse competizioni dimenticando le statistiche, i trionfi e a quanto fatto nel passato. Dobbiamo essere concentrati solo sul prossimo match, che nello specifico è quello con l’Olanda”. Che ovviamente per Velasco è un fantasma che evoca brutti ricordi. Dal 1992 e dal 1996, in particolare, anche se al maschile.
Danesi vuol vincere ancora: “Pronte a dare il 2000%”
Col CT in conferenza presente anche la capitana, Anna Danesi, una delle big aggiuntesi al gruppo cammin facendo. Ci saranno tutte a Macao, da Antropova a Orro, da Fahr a Fersino. “Le parole degli avversari e dei media che ci ricordano sempre quanto fatto negli ultimi anni, non ci interessano. Sappiamo di aver espresso una grandissima pallavolo negli ultimi anni ma i titoli servono a poco se non dimostriamo in campo ogni partita il nostro valore. Sappiamo che incontreremo squadra pronte a dare il 1000% nell’affrontare l’Italia e dal canto nostro dovremo avere il carattere giusto per dare, a nostra volta, il 2000%”. Le Azzurre incrocerebbero poi il cammino con la vincente di Brasile-Giappone, nella semifinale in programma sabato 25 luglio.