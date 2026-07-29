VNL, il Giappone batte la Cina e attende in semifinale la vincente di Italia-USA. De Giorgi: "Sarà una sfida equilibrata"

Il Giappone ci attende in semifinale, ma noi ce la dobbiamo ancora guadagnare. Anche se domani mattina (ore 9, diretta Dazn e VBTV) contro gli USA partiremo con qualche lieve favore del pronostico, che di questi tempi non guasta, anche se da solo poco serve a far tornare i conti. Perché Fefé De Giorgi lo sa che contro l’Italia tutti vogliono ben figurare: gli USA li conosciamo a menadito, se non altro perché quasi tutti i suoi giocatori sono passati per il nostro campionato, e allora tanto vale tenere le antenne dritte e pensare a non commettere errori. Perché questa storia che in VNL gli azzurri non si son messi mai la medaglia d’oro al collo deve pur finire.
- Giappone inarrestabile: 13esima vittoria su 13 gare
- De Giorgi carica gli azzurri: "Qui per fare strada"
Giappone inarrestabile: 13esima vittoria su 13 gare
Il Giappone, come da pronostico, non ha avuto grossi problemi a superare la Cina nel suo quarto di finale. Successo per 3-1 con Takahashi mattatore (21 punti per l’ex Milano) e Nishida e “l’oriundo” Larry a quota 13 punti ciascuno, con la Cina che s’era illusa di poter fare la voce grossa dopo aver vinto il primo parziale. In ombra Ishikawa, ma la sostanza poco cambia: i ragazzi di Tillie hanno conquistato la 13esima vittoria consecutiva nella manifestazione e vanno presi con le dovute cautele, ricordando anche la battaglia di metà luglio nella sfida che l’Italia perse al tiebreak.
Nell’altra sfida di giornata, la Slovenia ha battuto 3-0 la Turchia in quella che però è stata una battaglia di nervi, con gli sloveni che hanno vinto 35-33 il secondo set e addirittura 39-37 il terzo (Mozic, schiacciatore di Verona, inarrestabile a quota 25 punti).
Domani, dopo Italia-USA, alle 13.30 il programma dei quarti si chiuderà col confronto tra la Polonia e l’Ucraina, che agli occhi degli appassionati italiani acquista un po’ di valore pensando alla sfida diretta tra i compagni di banda di Perugia Semeniuk e Plotnytskiy (e nella Polonia c’è anche Leon).
De Giorgi carica gli azzurri: “Qui per fare strada”
De Giorgi è chiaramente concentrato sull’impegno che attende i suoi ragazzi, e alla vigilia del match con gli USA ha ricordato il duro lavoro svolto per arrivare fino a questo punto. “Siamo qui in Oriente da tanti giorni, ma siamo stati bravi a sfruttarli nella giusta maniera, sia per recuperare le energie, sia per lavorare in funzione di questo e dei prossimi appuntamenti.
Domani ci attende una partita equilibrata: gli USA qualcosa hanno cambiato rispetto alle abitudini, ma nemmeno troppo, e quindi come sempre avviene nelle gare a eliminazione diretta sarà fondamentale l’interpretazione del momento. Dovremo pensare a fare il meglio in ogni situazione, focalizzati sulla nostra efficienza e sulla capacità di essere disponibili e pronti a tutto, giocando di squadra.
L’obiettivo stagionale era quello di raggiungere le Finals e lo abbiamo raggiunto, ora sfruttiamo il momento per crescere come gruppo e a fare quanta più strada. Abbiamo ruotato tanti interpreti in questi due mesi, a fine torneo faremo le nostre valutazioni per arrivare pronti agli Europei”.