Arriva la prima vittoria per l'Italia di De Giorgi nella VNL 2026, ma più del 3-1 sulla Germania fanno notizia gli evidenti errori al video check che condizionano anche l'arbitraggio. E non è il primo caso...

E per fortuna che la tecnologia l’hanno messa lì per aiutare gli arbitri a sbagliare di meno. Perché altrimenti chissà sarebbe potuto succedere tra Italia-Germania, in una sfida che l’Italia ha vinto meritatamente per 3-1, ma che alla storia passerà soprattutto per una serie di decisioni cervellotiche prese dai due direttori di gara, che pure non hanno trovato alcuna assistenza dall’ausilio delle immagini video. Perché chiunque abbia visto la partita non ha potuto fare a meno di constatare che di errori ne sono stati commessi a iosa, anche quando il video avrebbe dovuto aiutare a correggere determinate decisioni.

Cambi decisivi: Sani e Bovolenta sfruttano l’occasione

Quello che conta è che alla fine l’Italia il suo l’ha fatto e l’ha portato a casa, ma al netto di alcune situazioni di gioco che hanno lasciato esterrefatta tutta la panchina azzurra. Con De Giorgi che a un certo punto ha cominciato a perdere la pazienza, costretto a rientrare nei ranghi per impedire che anche i suoi ragazzi facessero lo stesso.

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E allora la vittoria sui tedeschi vale forse ancora di più: perché arriva dopo la rimonta subita all’esordio contro la Francia, e perché ha confermato la bontà di un organico che, seppur giovane e un po’ acerbo a questi livelli, ha saputo offrire le risposte desiderate al momento opportuno.

Con Francesco Sani e Alessandro Bovolenta MVP ex aequo di una serata che a un certo punto avrebbe potuto prendere una piega indesiderata, e con capitan Bottolo che al netto di una prova non troppo brillante in attacco ha chiuso in conti nel quarto set con due ace da far strabuzzare le orbite. Che pure erano già uscita assistendo a certi misfatti arbitrali di cui qualcuno in FIVB dovrà rendere necessariamente conto.

Video sballati, arbitri in palla, tutti che protestano

E dire che ieri il primo arbitro non era uno di primo pelo: il dominicano Yuri Ramirez Ortiz è tra i fischietti più apprezzati a livello internazionale, ma ha dovuto fare i conti con un ausilio tecnologico semplicemente inadeguato. Con le ricostruzioni video completamente sballate (era successo un paio di volte anche contro la Francia) che hanno finito per mandarlo nel pallone, tanto che a un certo punto si arbitrava “a richiesta” in base alla panchina che protestava.

Ha faticato a rimettere ordine De Giorgi, così come Massimo Botti, tecnico italiano della Germania, dal carattere un po’ più focoso di Fefé. Le prime due giornate di VNL hanno però seminato più dubbi che certezze: anche in altre partite le immagini video hanno finito per scontentare, più che dirimere le questioni. E così facendo ne hanno risentito gioco e spettacolo, mettendo in luce aspetti che solitamente il mondo della pallavolo aveva tenuto sempre a debita distanza.

Una vittoria di carattere: ora 48 ore di riposo, poi la Turchia

Quanto al volley giocato, il 3-1 dell’Italia sui tedeschi ha un valore di capitale importanza. Non è stata una delle serate migliori degli azzurri, che forse hanno faticato anche un po’ più rispetto a quanto fatto con la Francia. Ma sono stati bravi, i ragazzi di De Giorgi, a cambiare marcia nel momento in cui serviva alzare i giri del motore. Il CT è ripartito dagli stessi giocatori schierati titolari contro i transalpini, poi però in corso d’opera ha dovuto mettere mani ai cambi: decisivi gli ingressi di Bovolenta (15 punti) e Sani (9) , che a metà del secondo hanno rilevato Rychlicki (passo indietro evidente rispetto alla serata da 30 punti con la Francia) e Bottolo, che pure nel finale un modo per incidere pesantemente sull’andamento della sfida l’ha trovato.

L’Italia ha subito impresso un buon ritmo nel primo parziale, vinto 25-20 (protagonista Mati tra muri e servizi efficaci), poi nel secondo la netta supremazia tedesca suggerisce i cambi di Fefé, con gli azzurri che risalgono da -10 e arrivano anche sul 17-19, pregustando una rimonta eccellente (ma chiudono i ragazzi di Botti per 25-20). Nel terzo, superata la fase dei misfatti arbitrali, Gargiulo suona la carica e Sani trova punti pesanti fino al solito ace di Mati che spedisce l’Italia avanti 22-19 (chiuderà sul 25-21).

Nel quarto Paolino Porro ispira gli attaccanti azzurri e la festa è completa, nonostante il recupero avversario sul 16 pari e anche un tentativo di controsorpasso sull’ace di Bohme. Si va ai vantaggi e ci vuole tanta pazienza per chiudere i conti: Bottolo rientra in tempo per rimettere le cose a posto e con due ace certifica una vittoria pesante (33-31), con la possibilità ora di godere di 48 ore di riposo prima di tornare in campo nella notte italiana tra sabato e domenica contro la Turchia.