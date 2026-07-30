Prestazione disarmante per Giannelli e compagni, inermi di fronte allo strapotere statunitense in battuta con Hanes e Anderson: pesante lo 0-3 incassato dai bicampioni del mondo.

L’avventura dell’Italia di De Giorgi alle Finals di Ningbo è già finita. La VNL rimane un torneo tabù per gli Azzurri, che Giannelli e compagni non vinceranno neppure quest’anno. Colpa della clamorosa disfatta patita nei quarti di finale contro gli Stati Uniti del vecchio leone Kiraly. Uno 0-3 terrificante, figlio soprattutto delle disastrose percentuali dell’Italvolley in ricezione, unite all’efficacia del servizio statunitense. Un solo dato basta a tratteggiare lo strapotere degli americani in questo fondamental: 15 ace in tre set, gran parte dei quali firmati dagli spauracchi Hanes e Anderson.

VNL, Italia-Stati Uniti 0-3: Azzurri, che scoppola

Tra gli Azzurri i soli Romanò e Bottolo hanno provato a opporsi a un dominio avversario apparso lampante sin dai primi scambi. Italia sempre sotto, Stati Uniti a dettar legge nel punteggio e al servizio: improduttivi i frequenti timeout chiamati da Fefé, con gli Azzurri che – almeno nei primi due set – non sono mai realmente riusciti a cambiare marcia. Dopo il 25-22 della prima frazione e il 25-21 della seconda, l’unico sussulto italiano è arrivato a inizio della terza. Ma il sogno di riaprire il match si è infranto sugli ace in successione di Hanes, che hanno riportato avanti gli USA dopo il 10-15 italiano. Finale sul 25-21, bye bye Ningbo: la semifinale di sabato sarà tra Giappone e Stati Uniti.

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L’analisi di De Giorgi: “Resto fiducioso per gli Europei”

“Complimenti a loro, hanno giocato benissimo”, l’ammissione del CT De Giorgi. “Hanno battuto molto bene, noi abbiamo ricevuto malissimo. In tutta la VNL non abbiamo fatto 15 ace, oggi ne abbiamo fatti sei. Dobbiamo imparare da questa situazione, loro hanno avuto più determinazione e disponibilità a cambiare le cose”. Per l’esperto allenatore salentino questa pesante scoppola non deve allarmare eccessivamente in ottica Europei: “Ora ci aspetta un po’ di riposo dopo aver passato 25 giorni lontano dall’Italia. Resto fiducioso, abbiamo una buona squadra, posso contare su tanti bravi ragazzi”.

Volley e calcio, il paragone di Michieletto tra Italia e Spagna

Così invece Yuri Romanò, top scorer azzurro con 16 punti davanti a Bottolo (14): “Non abbiamo fatto male in attacco, ma la ricezione è stata molto negativa. Abbiamo concesso 15 ace, quando non fai cambio palla diventa difficile. In VNL durante la fase eliminatoria abbiamo alternato tanti buoni giocatori. Speriamo di rifarci agli Europei”. Intanto dall’Italia rimbalzano gli echi di un’intervista di Alessandro Michieletto alla Gazzetta dello Sport. Lo schiacciatore, che si sta preparando con l’Italia 2, ha fatto un paragone di stampo calcistico: “Italvolley come la Francia del calcio? Io direi che siamo più la Spagna, perché siamo più giovani. La Francia la paragonerei più alla Polonia perché anche loro hanno un bacino di giocatori molto ampio”.